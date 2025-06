Saxofollia in Rocca Pisana

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI



Il 18 giugno alle ore 21 presso Rocca Pisana: un concerto che attraversa secoli di storia musicale italiana, partendo dalleeleganze del Barocco per arrivare alle sonorità contemporanee, passandoattraverso la grande tradizione operistica fino alle più iconiche colonnesonore del cinema. Apre il programma La tempesta di mare di AntonioVivaldi, si approda poi all’energia teatrale di Rossini con l’ouverture dalBarbiere di Siviglia, non può mancare un tributo a Verdi con il tema Caronome dal Rigoletto e a Puccini con le più celebri melodie di Tourandot, perarrivare alle colonne sonore di Ennio Morricone e Nino Rota e approdareinfine alla grande canzone d’autore italiana di Mina, Lucio Dalla e BrunoMartino. In scena i sorprendenti solisti di Saxofollia, un ensemble capace disfruttare con abilità unica le infinite sfumature timbriche del sax: FabrizioBenevelli (soprano saxophone), Lorenzo Simoni (alto saxophone) MarcoFerri (tenor saxophone) e Giovanni Contri (baritone saxophone).