Sanremo, la seconda serata raccoglie 9 milioni 53mila telespettatori e il 59,5% di share

La seconda serata del Festival di Sanremo di Carlo Conti ha raccolto ieri su Rai1, in termini di total audience, una media di 9 milioni 53mila telespettatori pari al 59.5% di share. Un risultato migliore rispetto a quello della prima serata, che aveva fatto segnare il 58% con 9 milioni 600mila spettatori.

La serata condotta da Carlo Conti, Laura Pausini, Achille Lauro e Lillo e con ospiti gli atleti azzurri delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi di Milano Cortina migliora rispetto al debutto, ma segna comunque un calo rispetto all’anno scorso.

Tommaso Paradiso, Lda & Aka 7Even, Nayt, Fedez & Masini, Ermal Meta. Sono i primi cinque classificati della seconda serata di Sanremo 2026, che ha visto sul palco solo 15 dei 30 Big. La classifica provvisoria della seconda serata, svelata senza mostrare la posizione dei cinque, è il risultato del voto della Giuria delle Radio e il Televoto.