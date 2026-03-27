Sandrigo, camion si ribalta: autista incastrato estratto dai vigili del fuoco

Momenti di forte apprensione nel primo pomeriggio di oggi, 27 marzo, a Sandrigo, dove un mezzo pesante si è ribaltato dopo un’uscita autonoma di strada. L’incidente è avvenuto intorno alle 14:35 in viale della Repubblica.

Il camion, che trasportava lana di vetro, si è capovolto per cause ancora in fase di accertamento, lasciando il conducente intrappolato all’interno della cabina di guida. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Bassano del Grappa, giunti con un’autopompa e cinque operatori.

Per liberare l’autista è stato necessario un intervento complesso: i soccorritori hanno dovuto tagliare il parabrezza del mezzo per riuscire a estrarlo in sicurezza. Una volta recuperato, l’uomo è stato affidato alle cure del personale sanitario del SUEM 118 e successivamente trasportato in ospedale.

Pesanti le ripercussioni sulla viabilità, con forti rallentamenti e code lungo l’arteria interessata. La gestione del traffico è stata affidata alla Polizia Locale del consorzio Nord Est vicentino, presente anche per effettuare i rilievi utili a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Le operazioni di messa in sicurezza dell’area e di rimozione del mezzo hanno richiesto tempo, contribuendo ai disagi alla circolazione.