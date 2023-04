Sabato a Vicenza il corteo Sikh: possibili disagi alla circolazione

Un corteo religioso sikh attraverserà le strade del quartiere di San Giuseppe – Mercato Nuovo nel pomeriggio di sabato 22 aprile, dalle 14 alle 19, in occasione della cerimonia del Nagar Kirtan.

La manifestazione comporterà alcuni rallentamenti alla circolazione e la temporanea chiusura delle strade del percorso che, nel dettaglio, interesserà via Fermi, via Da Palestrina, via Bellini, via Corelli, via Rossini, via Brunialti, viale Crispi, via Btg Val Leogra, via Zanardelli, via Legione Antonini, viale del Mercato Nuovo, con arrivo nel parcheggio del mercato.

Nel piazzale del Mercato Nuovo sarà istituito divieto di sosta con rimozione.