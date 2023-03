Rucco: “Un confronto all’americana in tv tra me e il candidato del centrosinistra per fare chiarezza sulla TAV”

“Un confronto a 2 tra gli errori del Pd sulla TAV e il nostro rilancio del progetto. Giovedì 6 aprile io e il candidato del Pd. Non con le tifoserie ma di fronte alla città in tv, così tutti i vicentini possono farsi un’idea sulle differenze tra il lavoro del centrodestra e le chiacchiere del centrosinistra” il Sindaco Francesco Rucco, candidato del centrodestra civico per il 2023/2028, lancia la sfida al candidato del Pd sulla TAV.

E prosegue: “sono orgoglioso di quello che abbiamo fatto in questi anni per difendere e cambiare il progetto sulla TAV a Vicenza” afferma il sindaco “e ancora più orgoglioso che insieme a Luca Zaia, a Massimo Bitonci e a tutto il Governo di Giorgia Meloni, la nostra Giunta abbia ottenuto anche più di 500 milioni di risorse integrative per garantire che si realizzi nonostante la crescita vertiginosa dei costi dei materiali a livello mondiale. Questo però non può fare dimenticare a nessun cittadino di Vicenza che subirà danni dalla realizzazione dell’opera che molto di quello che non funziona purtroppo ce lo ha irrimediabilmente lasciato in eredità la giunta del Pd. Noi siamo riusciti almeno a mettere mano a quello che non era già definitivo. Per questo è indispensabile ora o mai più fare un confronto chiaro davanti ai cittadini invitando la stampa a moderarlo. Il confronto deve essere però tra chi eredita gli errori del suo Partito Democratico nella giunta precedente e chi, come me, ha rilanciato e parzialmente modificato il progetto e con Regione e Governo lo ha salvato per il futuro aggiungendo 500 milioni ai 100 che abbiamo già conquistato per Vicenza. Giovedì prossimo 6 aprile invito il candidato del Pd quindi a un confronto competente e con la nostra piena assunzione di responsabilità. Spero che non voglia evitarlo e nascondersi dietro tutti gli altri legittimi candidati che però, a differenza di noi due, non hanno avuto responsabilità sul progetto”. E conclude il Sindaco Francesco Rucco, candidato del centrodestra civico per il 2023/2028: “attendo domani per una risposta per avere il tempo di organizzare un confronto di fronte ai vicentini contando sulla disponibilità dei media locali e sul principio di democrazia e trasparenza che deve valere sempre e non con la mobilitazione dei tifosi”.