Rucco: “Le isole ecologiche interrate, la nostra rivoluzione dolce per l’ambiente”

“Le isole ecologiche interrate sono la nostra rivoluzione dolce dell’ambiente a vantaggio dei vicentini” lo afferma il Sindaco Francesco Rucco, candidato del centrodestra civico per il 2023/2028, presentando la nuova strada della raccolta rifiuti in città per i prossimi anni. “Ridurranno al minimo l’impatto ambientale dei tradizionali contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani. Dall’esterno si vedrà solo una semplice torretta per il conferimento dei rifiuti, mentre il contenitore è sottoterra all’interno di una vasca prefabbricata a tenuta stagna. Le torrette saranno dotate di un sistema elettronico digitale per il tracciamento dei rifiuti e il riconoscimento dell’utenza che consentono di applicare tariffe differenziate o sconti in base alla quantità di rifiuti conferiti, alla tipologia di utenza, e ad altre caratteristiche. Sotto il profilo della sicurezza urbana e della prevenzione dell’abbandono o dello smaltimento irregolare dei rifiuti le isole ecologiche interrate saranno dotate anche di sistemi di videosorveglianza collegati alla centrale operativa della Polizia locale. I vicentini ne riceveranno tantissimi vantaggi, dalla rumorosità ridotta del conferimento dei rifiuti più complessi come il vetro all’igiene, dal decoro urbano all’accessibilità, dal numero di isole ecologiche fino ai costi ridotti che ricadranno anche sulle tariffe rifiuti che si ridurranno sensibilmente per ogni cittadino. Inizieremo con le prime 6 isole ecologiche interrate su 9 previste nel centro storico, per poi portare questa nuova strada per la raccolta rifiuti in tutti i quartieri. Insomma sarà un ulteriore tassello della rivoluzione dolce con la quale stiamo gestendo la transizione ambientale di Vicenza in questi anni e che ci vedrà sempre più attivi e responsabili nei prossimi 5 anni che ci avvicinano al 2030 che l’ONU ci ha dato come obiettivo per migliorarci tutti. Non a caso del resto siamo appena stati i padroni di casa di un evento europeo sulle città europee più in corsa per la sostenibilità ambientale. Perché anche grazie a questo nuovo progetto sui rifiuti siamo ormai una città sempre più europea nella sostenibilità e sempre più rispettosa dell’ambiente e del futuro dei nostri figli”.