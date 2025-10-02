Rucco e Siotto (FdI) contro Spiller: «Con l’aumento delle tariffe dei parcheggi si dà il colpo di grazia al centro storico»

Vicenza, 2 ottobre 2025 – Si alza il livello dello scontro politico a Palazzo Trissino sul futuro del centro storico. Dopo l’intervista rilasciata dall’assessore alla mobilità Andrea Spiller, in cui si ipotizza un aumento delle tariffe della sosta, arrivano dure critiche da Fratelli d’Italia.

«Questa è la certificazione di una visione miope e dannosa per la città – attacca Francesco Rucco, consigliere comunale di FdI ed ex sindaco di Vicenza –. Rendere ancora più difficile l’accesso al centro significa dargli il colpo di grazia definitivo. Commercianti, professionisti e residenti sono già allo stremo, schiacciati da costi elevati e dalla concorrenza dei centri commerciali. Servono misure per rilanciare il cuore della città, non per allontanare cittadini e visitatori».

Rucco sottolinea come la mobilità sostenibile sia un obiettivo condivisibile «ma non può tradursi in provvedimenti punitivi che trasformano l’automobile in un nemico da abbattere a ogni costo. Vicenza vive di equilibrio tra centro e quartieri: romperlo significa svuotare definitivamente il salotto buono della città».

Alle parole di Rucco si aggiunge l’affondo di Simona Siotto, anche lei in quota Fratelli d’Italia: «Il centro storico è già in profonda crisi, con negozi che chiudono e parcheggi semivuoti. Aumentare le tariffe significa solo fare cassa e aggravare l’insicurezza, perché i vuoti non portano vitalità ma diventano terreno fertile per i malintenzionati. È una decisione miope e dannosa».

Siotto invoca «un cambio radicale» con un piano di rilancio complessivo che tocchi sicurezza, manutenzione, eventi culturali e incentivi al commercio. «È ora di mettere i cittadini al centro delle politiche, non il profitto. Non possiamo permettere che decisioni così scellerate danneggino ulteriormente la nostra città».

Per entrambi gli esponenti di FdI, la giunta Possamai avrebbe ormai imboccato «la strada delle tasse», preferendo «fare cassa anziché proporre una visione di sviluppo».