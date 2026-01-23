Ruba un libro e scatena il caos in stazione: 26enne vicentino arrestato dopo l’aggressione ai poliziotti

Dal furto alla furia in stazione: 26enne vicentino arrestato dopo l’aggressione agli agenti

Mattinata ad alta tensione alla stazione ferroviaria di Verona Porta Nuova, dove un giovane di 26 anni, residente in provincia di Vicenza, è stato arrestato dalla Polizia di Stato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

L’intervento è scattato all’interno di un esercizio commerciale dello scalo ferroviario, dove il ragazzo stava creando problemi e disturbando clienti e personale. Gli agenti della Polizia Ferroviaria lo hanno quindi accompagnato negli uffici per procedere all’identificazione.

Durante il tragitto, però, la situazione è rapidamente degenerata: il giovane ha iniziato a insultare e minacciare i poliziotti davanti ai viaggiatori, per poi passare alle vie di fatto nel tentativo di scappare. Calci e pugni sferrati contro gli operatori hanno provocato anche il ferimento all’addome di uno degli agenti, prima che il ventiseienne venisse definitivamente bloccato e ammanettato.

La successiva perquisizione ha permesso di scoprire che l’uomo nascondeva nelle parti intime un libro appena rubato dal negozio e quasi un grammo di hashish. La refurtiva è stata restituita alla titolare dell’attività, che ha sporto querela, mentre la sostanza stupefacente è stata sequestrata e il giovane segnalato al Prefetto per la sanzione amministrativa prevista.

L’atteggiamento aggressivo non si è fermato nemmeno negli uffici della Polfer: qui il 26enne ha danneggiato una porta, un termosifone della sala d’attesa e la videocamera installata nella camera di sicurezza, dove ha trascorso la notte.

Alla luce dei fatti, il ragazzo – pluripregiudicato e residente nel Vicentino – è stato arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale e denunciato per danneggiamento aggravato. Nei suoi confronti è stato inoltre emesso un ordine di allontanamento dalle cosiddette “zone rosse” del territorio veronese, valido fino al 15 aprile.

Dopo la convalida dell’arresto, il giudice ha disposto anche il divieto di dimora nella provincia di Verona.