Risse, pregiudicati e irregolarità: bar chiuso per 15 giorni

I Carabinieri del Comando Compagnia di Valdagno hanno notificato nel tardo pomeriggio di ieri alla titolare di un noto bar di Valdagno il provvedimento di sospensione dell’autorizzazione per giorni 15 (quindici) per motivi di ordine e sicurezza pubblica.

I fatti

A seguito dei numerosi servizi di controllo del territorio, i militari della Stazione di Valdagno,

hanno raccolto la presenza di molteplici soggetti potenzialmente pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica nel locale. In particolare nel corso di circa un anno, dal marzo’22 al marzo ’23, nel bar sono transitati spesso pregiudicati o persone gravate da precedenti di polizia, inoltre i militari dell’Arma era già intervenuti per una rissa in atto, denunciando sei soggetti. Tre degli stessi erano stati inoltre colpiti da DASPO urbano nell’aprile ’22.

A luglio scorso veniva denunciato nei pressi del locale un ulteriore avventore, che nel

frangente del controllo, aveva opposto resistenza nei confronti dei militari ed era stato sanzionato per ubriachezza molesta.

Numerose sono state infine le irregolarità appurate tra cui mancanze in materia fiscale e di lavoro

nonché in merito ad autorizzazioni comunali.