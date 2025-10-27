Rigoni di Asiago, fatturato 2024 vola a 162,7 milioni di euro (+13%)

Rigoni di Asiago chiude il 2024 con un fatturato complessivo di 162,7 milioni di euro, +13% rispetto al 2023, trainato dalle esportazioni in numerosi mercati internazionali. Sul fronte dei mercati, l’Italia ha rafforzato la propria leadership, passando da 80,9 a 88,3 milioni (+9%), mentre l’Europa ha registrato +19%, da 59,2 a 70,3 milioni. Anche il primo semestre 2025 ha registrato un importante incremento di volumi, in particolare sulle linee Nocciolata e Natù, a testimonianza che il posizionamento biologico, la qualità e il benessere, per il consumatore di oggi, sono valori imprescindibili nella scelta del carrello.

L’azienda agroalimentare ha inolotre presentato il Bilancio di Sostenibilità 2024.

Oltre alle novità dei prodotti nel segno del bio e della sostenibilità, tutti i prodotti sono plant-based e gluten free, per le esigenze di un’alimentazione moderna e consapevole. Al 31 dicembre 2024 il Gruppo dell’Altopiano vicentino conta 336 dipendenti, distribuiti tra Italia (54%), Francia (23%) e Bulgaria (22%), con presenze più limitate in Usa e Benelux.L’ad Cristina Rigoni ha introdotto momenti di incontro periodici come i “Breakfast with Ceo”, incontri informali con ristretti gruppi di collaboratori pensati per favorire il confronto diretto, migliorare la collaborazione interna e creare un clima accogliente. A questi si affiancano le Town Hall, appuntamenti aperti a tutti i dipendenti per rafforzare la conoscenza reciproca.

