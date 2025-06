Renzo Rosso riceve il premio Made in Italy Sostenibile 2025

Renzo Rosso, Presidente e fondatore del Gruppo OTB, è stato insignito del Premio Made in Italy Sostenibile, conferito dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in occasione del Phygital Sustainability Expo – Gli Stati Generali Europei sulla Cultura della Sostenibilità.

Il riconoscimento è stato assegnato a conferma dell’impegno di Rosso “per aver saputo tradurre la propria visione imprenditoriale in un impegno a sostegno del sistema moda italiano, valorizzando la qualità artigianale e la reputazione internazionale, dimostrando come la finanza possa rappresentare un valido alleato per la salvaguardia dell’identità produttiva del nostro Paese”, recita la motivazione del premio.

“Il Made in Italy è un patrimonio unico al mondo fatto di creatività, tradizione, artigianalità, competenze incredibili, innovazione e attenzione alla sostenibilità. Come imprenditori, abbiamo la responsabilità di custodirlo e valorizzarlo, perché è un asset che nessun altro Paese al mondo possiede. – ha commentato Renzo Rosso – Ringrazio il Ministro Urso per questo prestigioso riconoscimento e sono convinto che solo attraverso un dialogo e una collaborazione continua fra aziende e istituzioni si possa raggiungere l’obiettivo di rendere ancora più sostenibile e competitiva la moda Made in Italy, uno dei settori economici più importanti per l’Italia”.