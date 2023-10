Relazionesimo – In centro a Vicenza il Summit Vivente

Ha preso il via questa mattina in piazza dei Signori il Festival delle Relazioni con il Summit Vivente.

Protagonisti della prima delle cinque “sessioni” di incontri, intitolata “Tu sei la città”, sono stati il sindaco Giacomo Possamai e gli assessori.

I membri della giunta comunale sono stati accolti dalla co-founder di Relazionésimo, Ketty Panni, e poi si sono “messi in relazione” con i cittadini, distribuendosi nei diversi cerchi predisposti nella piazza, suddivisi a seconda delle deleghe di competenza.

«Oggi in piazza dei Signori tutta la giunta si è messa non solo simbolicamente, ma anche fisicamente in relazione con la città – spiega il sindaco Giacomo Possamai -. Abbiamo fin da subito accolto la proposta degli organizzatori perché uno dei primi compiti degli amministratori è proprio quello di mettersi in ascolto, e quindi in relazione con i cittadini. E farlo anche fisicamente, in questa piazza che è il cuore di Vicenza, è una modalità nuova che è stato utile sperimentare».

Il programma completo e aggiornato del Festival, con la possibilità di iscriversi: https://www.relazionesimo.com/prodotto/festival/