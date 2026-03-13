Re Carlo III incontra il gruppo OTB: a Buckingham Palace presentati i progressi su sostenibilità e tecnologia

Il gruppo internazionale della moda OTB Group ha presentato a Carlo III i propri progressi nel campo della sostenibilità e dell’innovazione tecnologica durante un incontro ufficiale a Buckingham Palace.

L’appuntamento si è svolto il 12 marzo 2026 a Londra, nell’ambito di una sessione privata della Fashion Task Force della Sustainable Markets Initiative, presieduta da Federico Marchetti.

Il gruppo OTB – che controlla marchi come Diesel, Jil Sander, Maison Margiela, Marni e Viktor&Rolf – era rappresentato dal fondatore e presidente Renzo Rosso insieme al Sustainability Ambassador Andrea Rosso. Durante l’incontro sono stati illustrati i risultati raggiunti dal gruppo nel campo della sostenibilità e della tecnologia, due pilastri centrali nella strategia di lungo periodo dell’azienda.

Tra i progetti presentati figura un Digital Product Passport, un’iniziativa pilota che anticipa la futura regolamentazione europea. Il sistema integra registrazione su blockchain e tecnologia NFC, con l’obiettivo di aumentare trasparenza, autenticità e tracciabilità dei prodotti. Il progetto sarà progressivamente esteso a tutti i marchi del gruppo.

Per lo sviluppo di queste soluzioni digitali OTB collabora con Aura Blockchain Consortium, di cui è Steering Member, con l’obiettivo di creare strumenti sicuri e scalabili per la tracciabilità nel settore del lusso.

«Il futuro della moda si costruisce su principi chiari e condivisi, con la creatività al centro, la sostenibilità a guidare le nostre scelte e la tecnologia come leva per lo sviluppo e l’innovazione del settore», ha dichiarato Renzo Rosso. «Risultati concreti possono essere raggiunti solo con la collaborazione di tutti i player dell’industria. Ho una grande ammirazione per l’attenzione che Sua Maestà Re Carlo III dedica da anni a questi temi ed è stato per noi un onore presentargli i progressi che stiamo portando avanti».

Il presidente del gruppo ha ricordato anche l’impegno sociale portato avanti dalla OTB Foundation e l’utilizzo sempre più ampio di materiali responsabili nei brand del gruppo.

All’interno della Sustainable Markets Initiative, OTB partecipa attivamente ai gruppi di lavoro della Fashion Task Force. In particolare il marchio Diesel contribuisce con le proprie competenze a un’iniziativa dedicata allo sviluppo di soluzioni innovative per l’interoperabilità dei Digital Product Passport nel settore tessile.

Il gruppo OTB – acronimo di “Only The Brave” – conta oltre 7.000 dipendenti nel mondo e basa la propria strategia su innovazione digitale, sostenibilità e sostegno alla creatività internazionale, elementi che rappresentano il cuore della visione imprenditoriale del suo fondatore Renzo Rosso.