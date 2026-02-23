CRONACAVENETO
23 Febbraio 2026 - 11.34

Ragazzina 12 anni ricoverata a Padova con sospetta malaria dopo il ritorno dall’Africa

REDAZIONE
Una ragazzina di 12 anni, residente a Chioggia, è stata trasferita nel weekend dall’ospedale locale a quello di Padova per sospetta malaria. La piccola, che aveva febbre alta da alcuni giorni, era appena rientrata con la famiglia da un viaggio in Africa.

I pediatri di Chioggia hanno avviato subito la terapia specifica, ma vista la gravità del quadro clinico hanno concordato con gli specialisti dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Padova la centralizzazione delle cure, avvenuta sabato sera. La bambina resta in prognosi riservata, ma le sue condizioni sono stazionarie.

La malaria è una malattia infettiva trasmessa all’uomo dalla puntura delle zanzare del genere Anopheles. Colpisce principalmente le regioni tropicali e subtropicali, con acque stagnanti, paludi e acquitrini, ed è endemica in gran parte dell’Africa, dell’Asia e dell’America centro-meridionale. L’infezione può avere decorso acuto o cronico e rimane una minaccia per milioni di persone nel mondo.

