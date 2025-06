Raffica di controlli il Altopiano – 83 persone identificate e una denuncia per guida in stato di ebbrezza

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Asiago/Gallio (VI) – Nella serata di sabato 14 giugno e fino alle prime ore dell’alba di domenica, le Forze dell’Ordine hanno eseguito un articolato servizio congiunto sull’Altopiano, disposto dal Questore di Vicenza, Francesco Zerilli, in seguito a specifiche segnalazioni da parte dei Sindaci locali.

L’operazione, finalizzata al controllo di bar, discoteche ed esercizi pubblici, ha visto impegnati circa 20 operatori tra Polizia di Stato, Polizia Stradale e Guardia di Finanza delle Compagnie di Asiago e Bassano del Grappa. In campo anche un’unità cinofila antidroga della GdF.

I risultati dell’operazione:

83 persone identificate , di cui 13 con precedenti di polizia

, di cui 13 con precedenti di polizia 27 veicoli controllati

3 posti di controllo attivati

4 locali pubblici ispezionati

Un uomo residente a Lusiana, identificato come M.M., è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza (tasso alcolemico 1,94 g/l) e gli è stata ritirata immediatamente la patente. I controlli stradali si sono concentrati in particolare lungo la SP 72 (Lusiana Conco) e la SP 76 (Gallio), con il supporto di Guardia di Finanza e Polizia Stradale.

Verifiche nei locali:

Ad Asiago, in via IV Novembre, è stato riscontrato un possibile abuso di plateatici esterni da parte di un locale pubblico. Gli arredi sono stati rimossi precauzionalmente in attesa di chiarimenti da parte del Comune. Nessuna irregolarità è stata riscontrata invece in una sala scommesse di via Matteotti.

A Gallio, in via Roma, sono stati ispezionati un bar e una discoteca. Sebbene non siano emerse violazioni evidenti, per quest’ultima struttura sono state avviate ulteriori verifiche da parte degli enti competenti.

Controlli mirati:

Gli agenti della Polizia Amministrativa hanno controllato la regolarità delle licenze, le condizioni di sicurezza e i requisiti gestionali degli esercizi. La Guardia di Finanza ha eseguito accertamenti sul rispetto delle norme fiscali e dei contratti di lavoro. L’unità cinofila non ha segnalato criticità relative alla presenza di sostanze stupefacenti.

L’attività di sabato rientra in un più ampio piano di monitoraggio dell’ordine pubblico e della sicurezza dell’Altopiano, volto a garantire la legalità e il rispetto delle normative in aree particolarmente frequentate durante il periodo estivo.