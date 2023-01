Qualità dell’aria a Bassano: un questionario per coinvolgere i cittadini

Patto per la qualità dell’aria: un questionario per coinvolgere i cittadini

Il Comune di Bassano del Grappa ha aderito all’iniziativa provinciale denominata “Patto dei Sindaci per la qualità dell’aria”, che punta a ridurre l’inquinamento atmosferico del nostro territorio attraverso una serie di azioni pubbliche e private volontarie, che verranno inserite all’interno del PAESC (Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima), di prossima realizzazione.

Obiettivi del Patto sono: ridurre le emissioni di PM 10 (e di PM 2,5 (Polveri Sottili primarie) di almeno del 40% entro il 2030; ridurre le emissioni di NO x (Ossidi di Azoto) di almeno il 40% entro il 2030; ridurre le emissioni di NH 3 (Ammoniaca) sul territorio dei nostri comuni di almeno il 40% entro il 2030; accrescere la capacità di purificazione dell’aria anche tramite sistemi naturali.

Affinché questo percorso sia virtuoso per l’Amministrazione si chiede il coinvolgimento dei cittadini per raccogliere idee e proposte, ma anche per capire, tra tutte le azioni previste, quali sono ritenute prioritarie per i cittadini.

Il questionario, di breve compilazione, è disponibile attraverso i canali istituzionali del Comune di Bassano del Grappa (sezione “Avvisi” del sito web, pagina Facebook, app Municipium) e tramite questo link: https://forms.gle/BZDfS91f4oGe4Ec87 .