Qatar: oltre 300 arresti (di varie nazionalità) per video e post sugli attacchi iraniani

Oltre 300 persone arrestate per aver diffuso video e informazioni online durante gli attacchi iraniani. È la stretta annunciata dal Ministero dell’Interno del Qatar, che segna un nuovo passo nel controllo della circolazione di immagini e notizie legate al conflitto nella regione.

Secondo quanto comunicato lunedì 9 marzo, le autorità hanno fermato 313 persone di varie nazionalità accusate di aver filmato gli attacchi, diffuso immagini e pubblicato “informazioni e voci fuorvianti” sui social e online. Gli arresti sono stati effettuati dall’unità per i crimini economici e informatici del ministero.

Al momento non è chiaro se tra gli arrestati vi siano cittadini italiani: le autorità hanno parlato genericamente di persone di “diverse nazionalità” senza fornire ulteriori dettagli.

La misura si inserisce in un clima di crescente tensione nel Golfo, mentre l’Iran continua a colpire infrastrutture e aree residenziali della regione con droni e missili. In parallelo, diversi Paesi stanno adottando restrizioni simili sulla diffusione di immagini e notizie legate agli attacchi.

In Bahrein, ad esempio, quattro persone sono state arrestate con l’accusa di aver filmato gli effetti degli attacchi iraniani e diffuso notizie false. In Kuwait, invece, tre persone sono state fermate per aver pubblicato un video che derideva la situazione nel Paese.

Anche negli Emirati Arabi Uniti le autorità hanno inviato messaggi di avvertimento ai residenti, segnalando possibili azioni legali contro chi condividesse immagini sensibili o informazioni considerate “inaffidabili”. L’ufficio del Procuratore generale ha inoltre vietato la pubblicazione di foto o video che mostrino luoghi colpiti o danni causati da missili e schegge.

Avvertimenti simili sono arrivati anche dall’Arabia Saudita. Nonostante i divieti, però, immagini di missili, droni e delle conseguenze degli attacchi continuano a circolare sui social network e nelle chat private, rendendo sempre più difficile per le autorità controllare la diffusione delle informazioni.