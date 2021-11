Prima neve in Veneto, anche sull’Altopiano

Prima neve e temperature nettamente più basse in Veneto. Nella foto piazza Carli ad Asiago (immagine delle webcam di Asiago.it). Nella seconda foto invece la pista Tondi a Cortina (immagini da Dolomitisuperski.it)

Se in pianura il flusso perturbato giunto sabato aveva portato piogge in pianura, alle quote sopra i 1.000 sono stati i fiocchi bianchi a trasformare il paesaggio in cartoline invernali.

La nevicata ha interessato anche Cortina d’Ampezzo, con circa 15 centimetri di manto.

Neve anche a Sappada, Arabba e Falcade (20 centimetri), mentre la precipitazione è stata ancora più cospicua nelle stazioni più alte delle Prealpi vicentine, come Campomolon (1.70 metri), con un accumulo di 33 centimetri.Il tempo oggi è in netto miglioramento, con cielo sereno in quasi tutta la regione.

Sommata alle precedenti precipitazioni, la neve al suolo sulle Dolomiti meridionali varia dai 35 ai 75 centimetri. (ANSA).