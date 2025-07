Poste Italiane, riapre l’ufficio postale di Recoaro Terme

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

Riaprirà domani mattina venerdì 4 luglio l’ufficio postale di Recoaro Terme. Sono terminati, infatti, gli interventi di ammodernamento e ristrutturazione della sede di piazza Roma, per accogliere anche i principali servizi della Pubblica Amministrazione grazie al progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali”. Polis è l’iniziativa di Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7 mila comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio e portando alle comunità i nuovi servizi della Pubblica Amministrazione.

Le Poste di Recoaro sono state rinnovate ed hanno cambiato il loro tradizionale aspetto: l’intera sala che accoglie i clienti è stata rinnovata, dotata di nuovi arredi e colori ed una corsia per non vedenti. È stato inoltre realizzato uno sportello ribassato utile per richiedere in tutta comodità i servizi della pubblica amministrazione oltre ai prodotti ed ai tradizionali servizi postali.

Oltre ai servizi postali, finanziari, assicurativi e di energia presso l’ufficio postale di Recoaro Terme saranno disponibili a sportello anche iservizi INPS ed i certificati anagrafici. Sono quindici i certificati anagrafici e di stato civile disponibili per i cittadini registrati dal comune di competenza in ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente): tra i più comuni quelli di nascita, residenza, cittadinanza,stato civile e stato di famiglia, che possono essere richiesti singolarmente o in forma contestuale, cioè raccogliendo diverse tipologie di dati in un unico certificato e possono essere richiesti per sé o per i familiari registrati nell’anagrafica dell’ANPR. Inoltre, grazie alla convenzione firmata tra Poste Italiane, Ministero dell’Interno e Ministero delle Imprese e del Made in Italy, i cittadini di Recoaro Terme potranno aprire la pratica di richiesta o rinnovo del passaporto presentando la documentazione all’ufficio postale, senza dover andare in questura, con la possibilità di ricevere il passaporto a domicilio.

Attraverso il progetto Polis Poste Italiane conferma, ancora una volta, non solo la missione al servizio del sistema Paese ma anche il valore della capillarità, elemento fondante del proprio fare impresa, in netta controtendenza con il progressivo abbandono dei territori.

L’ufficio postale di Recoaro Terme sarà a disposizione dei cittadini con il consueto orario: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 ed il sabato dalle 8:20 alle 12:35.