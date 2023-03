Possamai: “Sì a un confronto pubblico tra i candidati sulla TAV”

Il candidato sindaco di Vicenza, Giacomo Possamai, accetta la proposta di confronto pubblico sul tema dell’Alta Velocità, avanzata da Lucio Zoppello agli altri candidati sindaco. “Quello della TAV – spiega Possamai – è senza dubbio il tema più importante che deve affrontare la nostra città. I cantieri, di cui poco è stato comunicato ai cittadini dall’amministrazione, dureranno anni. E le conseguenze strutturali saranno ancora più significative, e non può essere persa nessuna occasione per ridurre gli impatti e migliorare i benefici. Siamo molto critici del modo con cui l’amministrazione Rucco ha gestito un dossier così importante: con pochissimi incontri a Roma, poche occasioni di confronto con la cittadinanza, poca trasparenza nei confronti delle ipotesi progettuali. Sono quindi favorevolissimo alla proposta avanzata da Zoppello: credo sia giusto che la città possa assistere a un confronto pubblico su un tema come questo. E conoscere così le posizioni dei diversi candidati. E penso per questo sia importante che il confronto venga organizzato in modo da garantire la massima diffusione possibile, rendendolo accessibile anche a chi non potrà essere presente di persona”.