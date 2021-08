Pompa di benzina abusiva: sequestrati 3 mila litri di gasolio

Una pompa di benzina completamente abusiva è stata sequestrata dalla Guardia di Finanza, compagnia di Arzignano. I militari hanno riscontrato che il distributore era totalmente non a norma e lo hanno sequestrato, così come 3 mila litri di gasolio (per il quale non era stata pagata alcuna accisa); due le persone denunciate, per acquisto e commercializzazione del succitato carburante.

A seguito di alcuni accertamenti e controlli, i finanzieri hanno individuato un’abitazione di San Pietro Mussolino ove si trovavano alcuni fusti metallici, normalmente utilizzati per lo stoccaggio di oli minerali. I militari hanno quindi controllato un veicolo che stava uscendo da quella abitazione. Una volta seguita l’auto, all’interno dell’abitazione del conducente i finanzieri hanno trovato un distributore di carburante abusivo, con numerosi fusti metallici e cisterne in plastica per lo stoccaggio.

Quasi 3 mila i litri di carburante detenuti illecitamente.