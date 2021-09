Piscine di Creazzo: Pfas nei limiti, riaprono le vasche al chiuso

Il Giornale di Vicenza riporta della riapertura delle due vasche interne dell’impianto natatorio di via Da Vinci a Creazzo. Dopo due chiusure, i valori delle due piscine sono entro la norma e le concentrazzioni di pfas, pfoa e pfos rientrano entro i limiti regionali stabiliti nel 2017.

“Attendiamo la revoca dell’ordinanza del sindaco e poi, lunedì, come programmato, inizieremo i corsi per i bambini e i ragazzi” dice Filippo Dalla Pozza, responsabile per la Leosport dell’impianto natatorio. La revoca è arrivata ieri mattina.

Le lezioni per bambini e ragazzi ripartiranno quindi al più presto e potranno anche riprendere i corsi di aquagym per la terza età e per le mamme in gravidanza.