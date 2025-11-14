Persona investita: treni in tilt nel Nord Est

Investimento tra Padova e Mestre: traffico ferroviario in tilt nel Nord-Est

Pomeriggio di forti disagi sulla rete ferroviaria del Nord-Est. Dalle 14 di oggi, venerdì 14 novembre, la circolazione è stata sospesa tra Venezia Mestre e Padova a causa dell’investimento di una persona. Le autorità giudiziarie sono intervenute sul posto per gli accertamenti, bloccando di fatto l’intera tratta.

La sospensione ha paralizzato gran parte dei collegamenti: i treni diretti o in transito su quella linea — quindi la maggior parte dei convogli dell’area — sono stati fermati nelle stazioni in attesa di indicazioni. I passeggeri vengono informati progressivamente, ma al momento non sono noti i tempi di riapertura della linea. Alta Velocità, Intercity e Regionali stanno subendo pesanti ritardi e cancellazioni.

Aggiornamento ore 17:00

Sulle linee Venezia – Verona/Bologna, la circolazione ferroviaria è fortemente rallentata tra Padova e Venezia Mestre per l’investimento di una persona da parte di un treno. Le autorità competenti sono presenti sul posto per svolgere i necessari accertamenti.

Seguiranno aggiornamenti.

È in corso la riprogrammazione dell’offerta ferroviaria.

Effetti sulla mobilità ferroviaria: rallentamenti fino a 60 minuti. I treni potranno subire variazioni e cancellazioni.

Aggiornamento ore 15:10

Dalle 15:10 la circolazione non è più completamente sospesa, ma resta fortemente rallentata tra Padova e Venezia Mestre. È confermato l’investimento di una persona da parte di un treno. Le autorità competenti sono ancora all’opera per completare gli accertamenti necessari.

È in corso la riprogrammazione dell’offerta ferroviaria. Sono previsti rallentamenti fino a 90 minuti, oltre a possibili variazioni e cancellazioni.

Situazione iniziale (ore 14:00)

Poco dopo le 14 Trenitalia aveva comunicato la sospensione totale della circolazione sulle linee Venezia–Verona e Venezia–Bologna nel tratto compreso tra Padova e Venezia Mestre, sempre per lo stesso incidente. Anche in questo caso era stata avviata la riprogrammazione dei servizi ferroviari.

Ulteriori aggiornamenti verranno forniti nel corso della giornata.