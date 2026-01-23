Padova provoca Trump: spedita alla Casa Bianca scatola di Risiko per fermare le sue “conquiste”

Una lettera indirizzata al presidente degli Stati Uniti Donald Trump e, insieme, una scatola del celebre gioco da tavolo Risiko. È l’iniziativa simbolica presentata oggi in conferenza stampa dall’associazione civica padovana Orizzonti, che ha voluto lanciare un messaggio ironico ma carico di significato nel contesto di un clima internazionale definito “sempre più avvelenato”.

Con un gesto volutamente goliardico, Orizzonti intende invitare Trump a “indirizzare altrove” le sue mire espansionistiche, suggerendo di farlo – appunto – sul tabellone di un gioco, anziché nello scenario geopolitico reale. L’associazione chiarisce di non voler offrire analisi da esperti di geopolitica, ma di parlare da cittadini padovani ed europei, esprimendo l’auspicio di un ritorno a un clima di pace e stabilità.

Temi che, sottolineano i promotori, non sono affatto lontani dal territorio: le politiche sui dazi e le tensioni internazionali hanno infatti ricadute concrete anche sull’economia locale. Non manca una nota ironica finale: l’auspicio è che il presidente americano “non impari la geografia sul Risiko”, viste alcune gaffe già attribuitegli in passato.

Nel testo della lettera, diffuso integralmente, l’associazione si rivolge a Trump con toni formali ma giocosi, invitandolo a concedersi “una pausa dalla politica estera” e a sfogare la propria vocazione strategica in una partita a Risiko, tra dadi, carri armati in miniatura e mappe colorate. Un modo, spiegano, per conquistare e perdere continenti “senza conseguenze reali per il pianeta”, permettendo al mondo reale di “tirare un piccolo sospiro di sollievo”.

L’iniziativa si inserisce tra le azioni simboliche con cui Orizzonti intende richiamare l’attenzione su pace, cooperazione internazionale e responsabilità delle leadership globali, partendo anche da un gesto semplice, ironico e fortemente comunicativo.