Padova – 16enne ferisce con taglierino un’amica vicino alla stazione: oltre alla denuncia scattano i daspo



Identificate anche altre due ragazze presenti durante la lite

VENEZIA, 30 gennaio 2026 – 10:03

Redazione

Oltre alla denuncia penale, per una 16enne di origini moldave sono scattate pesanti misure di prevenzione dopo l’aggressione avvenuta nei pressi della stazione ferroviaria di Padova. La giovane, che mercoledì scorso ha colpito con due fendenti di cutter un’amica ventenne al termine di una lite, è stata destinataria di tre diversi provvedimenti disposti dal questore di Padova, Marco Odorisio.

Alla minorenne è stato notificato un daspo Willy della durata di tre anni, un daspo sportivo fuori contesto per cinque anni e un daspo urbano di un anno, che prevede anche il divieto di utilizzo degli autobus del trasporto pubblico locale. La ragazza era già stata denunciata per lesioni aggravate e porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

L’episodio, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, sarebbe maturato al culmine di una lite probabilmente legata a questioni di gelosia che si trascinavano da tempo. La ventenne aggredita ha riportato ferite a un orecchio e a una mano: soccorsa e accompagnata al pronto soccorso, è stata dimessa con una prognosi di cinque giorni.

Le indagini hanno inoltre consentito di identificare altre due giovani presenti al momento dell’aggressione, appartenenti allo stesso gruppo di amicizie. Una di loro, ventenne e già indagata per una rapina ai danni di una minorenne, è stata colpita da un daspo sportivo fuori contesto di cinque anni. L’altra, una 16enne con precedenti per reati contro la persona e il patrimonio, era già nota alle forze dell’ordine per il coinvolgimento in un’aggressione e rapina avvenuta nell’ottobre 2025 a Piove di Sacco, ed era già destinataria di un daspo Willy. Nei suoi confronti sono stati ora disposti anche un avviso orale e un ulteriore daspo sportivo fuori contesto quinquennale.

«Si tratta di un altro grave episodio di violenza tra giovanissime – ha commentato il questore Odorisio – che conferma come il fenomeno sia sempre più diffuso e trasversale, coinvolgendo anche minorenni e preadolescenti, con un’età media che continua ad abbassarsi».