Pacchi urgenti, strade nel panico: nelle strade la dittatura del furgone bianco (o blu)

Di Alessandro Cammarano

C’è una creatura che negli ultimi anni ha conquistato le strade italiane con una rapidità che neppure le invasioni barbariche. Non ha vessilli, non ha cavalli, non ha eserciti. Ha però un paraurti ammaccato, un navigatore isterico e una missione sacra: consegnare un pacco entro le 10:43, costi quel che costi.

È il furgone delle consegne.

Chiunque guidi in Italia lo conosce bene. Non perché lo cerchi, ma perché lo trova sempre. Prima nello specchietto retrovisore, lontano, innocuo. Poi, nel giro di tre secondi, incollato al paraurti con l’insistenza di un creditore medievale. I fari lampeggiano, il cofano vibra, l’autista gesticola con l’urgenza di chi sta salvando il mondo. In realtà sta portando un frullatore ordinato alle 23:48.

In autostrada il fenomeno assume contorni quasi letterari. Il furgone compare dietro di te come Christine, la macchina assassina del romanzo di Stephen King: solo che invece di vendicarsi degli adolescenti consegna auricolari Bluetooth.

Avanza con una determinazione mistica, sorpassa con una fede quasi religiosa nella provvidenza e sparisce all’orizzonte lasciando dietro di sé una scia di automobilisti sbigottiti.

Il punto è che questi mezzi sono diventati la vera specie dominante dell’asfalto contemporaneo. Non più le berline, non più i SUV. Il furgone bianco. Quello senza loghi o con loghi giganteschi, quello che parcheggia ovunque, quello che ti sfiora sulle strisce pedonali mentre il conducente consulta il telefono e contemporaneamente sterza, frena, impreca e sopravvive.

La cosa affascinante — se si ha un certo gusto per l’ironia nera — è che nessuno sembra stupirsene. Il furgone è ormai parte dell’ecosistema urbano, come i piccioni o i cantieri eterni. Solo che pesa tre tonnellate e viaggia a cento all’ora.

Eppure i numeri raccontano una storia meno folkloristica. In Italia ogni anno si registrano oltre 170 mila incidenti stradali con lesioni, con più di 3.000 morti e oltre 230 mila feriti. Una quota non marginale riguarda i veicoli commerciali leggeri, cioè proprio quei furgoni che popolano le nostre strade con la stessa densità di una colonia di formiche industriali. Studi europei indicano inoltre che circa 4.000 incidenti mortali all’anno coinvolgono furgoni, e in molti casi la responsabilità è attribuita al conducente del mezzo. Alcune ricerche parlano di percentuali che sfiorano i due terzi degli incidenti con lesioni.

Le cause sono sempre le stesse: velocità eccessiva, tamponamenti, precedenze ignorate, distrazione. Tradotto: fretta.

E qui entra in scena la vera divinità di questa liturgia contemporanea: la consegna immediata.

L’economia digitale ha creato un miracolo logistico. Ordiniamo qualunque cosa — un libro, una lampadina, un set di cucchiaini tibetani — e qualcuno promette di portarcela a casa entro il giorno dopo. Spesso entro poche ore. È una promessa meravigliosa, quasi biblica. Solo che tra il nostro click notturno e il pacco sullo zerbino c’è una catena di magazzini, smistamenti, cooperative, appalti e algoritmi che pretendono una sola cosa: velocità assoluta.

L’ultimo anello di questa catena è il conducente del furgone.

È lui che deve trasformare il miracolo informatico in realtà fisica. È lui che deve consegnare decine e decine di pacchi al giorno, spesso in quartieri congestionati, con parcheggi inesistenti, citofoni muti e clienti pronti a indignarsi se il pacco arriva con mezz’ora di ritardo.

Il risultato è un piccolo paradosso sociologico: il conducente del furgone non è un pirata della strada per vocazione. È un uomo in guerra con il tempo.

Combatte contro il traffico, contro il navigatore che suggerisce scorciatoie impossibili, contro l’algoritmo che misura le consegne al minuto. Dopo qualche ora di questo regime, la percezione del mondo cambia. Il pedone diventa un rallentamento. Il ciclista un imprevisto. Il semaforo rosso un’opinione discutibile.

Nasce così la figura ormai familiare del furgone parcheggiato ovunque: sul marciapiede, sulla pista ciclabile, davanti al passo carrabile, in seconda fila, talvolta davanti a un ospedale con la serenità di chi ha deciso che la civiltà è una variabile negoziabile.

Il conducente scende, corre, suona citofoni con la rapidità di un pianista virtuoso, lascia pacchi, scatta foto di prova, risale e riparte. Dietro di lui si forma una colonna di auto che ricorda la ritirata di Napoleone da Mosca.

Naturalmente la responsabilità non è tutta sulle spalle di questi autisti, spesso sottopagati e costretti a ritmi che trasformerebbero un monaco tibetano in un serial killer. Il problema è sistemico, e il sistema ha un nome noto: la logistica dell’e-commerce.

Il simbolo globale di questo modello è Amazon, che ha costruito un impero sulla promessa di rendere il tempo irrilevante. Tutto subito, tutto ovunque, tutto a costi sempre più bassi. Per mantenere questa promessa servono reti gigantesche di magazzini e una flotta di furgoni che attraversa città e autostrade come un esercito permanente.

Ed eccolo qui, l’esercito: migliaia di scatole bianche che sfrecciano da una consegna all’altra, guidate da uomini che non hanno inventato il sistema ma ne portano il peso sulle spalle — e sull’acceleratore.

La verità è che il furgone bianco non è il problema. È il sintomo.

È lo specchio perfetto della nostra epoca, un’epoca che pretende contemporaneamente velocità assoluta, prezzi bassissimi e comodità totale. Vogliamo tutto, subito, senza attesa. E quando il pacco non arriva in tempo ci indigniamo, lasciamo recensioni furiose e minacciamo di cambiare piattaforma.

Poi il giorno dopo ordiniamo di nuovo.

Così il furgone riparte, lampeggia, sorpassa, parcheggia dove capita e riprende la sua corsa febbrile attraverso il Paese.

E quando lo vedete comparire nello specchietto retrovisore, lanciato come un proiettile bianco con il navigatore in modalità apocalisse, ricordatevi una cosa semplice: non è solo un corriere.

È il messaggero di una civiltà che abbiamo costruito noi, pacco dopo pacco, clic dopo clic.

E che pretende miracoli logistici con la stessa naturalezza con cui chiede un caffè.