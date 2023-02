OTB Diesel, comparto luxury +32% e 73 nuove aperture

OTB, il gruppo internazionale di moda e lusso cui fanno capo i marchi Diesel, Jil Sander, Maison Margiela, Marni, Viktor&Rolf, le aziende Staff International e Brave Kid, e una partecipazione nel brand Amiri, ha presentato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2022.

KEY NUMBERS

• Fatturato: 1.743 milioni di euro

• Net Sales: 1.630 milioni di euro

• EBITDA: 314 milioni di euro pari al 19,2% sulle Net Sales

• EBIT: 134 milioni di euro pari al 8,2% sulle Net Sales

• Risultato Netto: 105 milioni di euro

• Posizione Finanziaria Netta (pre IFRS 16): 293 milioni di euro

Il 2022 è stato un anno di crescita importante che conferma e consolida il posizionamento del Gruppo su tutti i principali mercati e canali di distribuzione. L’esercizio ha chiuso con un fatturato di 1.743 milioni di euro, in incremento del 14% rispetto al 2021 (gestionale*[1]).

Le vendite nette si sono attestate a 1.630 milioni di euro, in aumento del 12% rispetto al 2021, trainate dal comparto luxury (Jil Sander, Maison Margiela e Marni). Per quanto riguarda le aree geografiche, soprattutto grazie alla forte espansione retail, le migliori performance si sono registrate in Nord America e nell’area Asia-Pacific, dove il Giappone rimane il mercato di riferimento per il Gruppo.

L’Ebitda del Gruppo è pari a 314 milioni di euro (+22% rispetto all’anno 2021 gestionale* e +65% rispetto al 2019).

L’Ebit del Gruppo ha raggiunto i 134 milioni di euro – in crescita di 40 milioni di euro rispetto al 2021 gestionale* e di 116 milioni di euro sul 2019.

Il risultato netto si attesta a quota 105 milioni di euro, in crescita di 44 milioni di euro rispetto al 2021 gestionale* e di 103 milioni di euro rispetto al 2019.

Nel 2022 gli investimenti sono stati pari a 81 milioni di euro, in aumento del 70% rispetto al 2021 e del 116% rispetto al 2019, con un focus particolare sui canali diretti, in primis sull’espansione retail, e in specifiche geografie.

KEY HIGHLIGHTS

I brand del comparto luxury (Jil Sander, Maison Margiela, Marni) guidano lo sviluppo di OTB, registrando una solida e costante crescita sia sul 2021 (+32%) che sul 2019 (+103%). Anche le aziende Staff International e Brave Kid hanno dato un contributo rilevante, generando ricavi in aumento rispettivamente del 32% e del 26% rispetto al 2021.

Il brand Marni ha mostrato ottime performance, registrando un aumento del fatturato del 29% rispetto al 2021. Grazie alla direzione creativa di Francesco Risso, ad un percorso di riposizionamento del brand ormai consolidatosi nel tempo e ad importanti investimenti nel prodotto e nel marketing, Marni ha raggiunto sempre di più un pubblico globale. Il brand è infatti riuscito a creare una Marni community di brand lovers e celebrities mondiali che seguono il marchio nei propri show itineranti, da Milano, a New York, a Tokyo.

In crescita costante anche Maison Margiela,che registra un aumento del fatturato del 24% sull’anno precedente. L’evoluzione vissuta dal brand negli ultimi anni sotto la direzione creativa di John Galliano ha visto un ulteriore slancio con l’inaugurazione del nuovo headquarter di Parigi in Place des États-Unis nell’iconico XVI arrondissement.

Sotto la guida del direttore creativo Glenn Martens, prosegue con successo il percorso di riposizionamento di Diesel quale brand alternative to luxury, con importanti investimenti nel prodotto, nella comunicazione e nel rinnovamento dell’immagine degli store. Gli effetti di questa fase evolutiva sono già visibili dalle ottime performance di alcuni prodotti diventati in breve tempo iconici – tra cui, ad esempio, la borsa 1DR -, e dall’interesse e coinvolgimento sempre crescente di un pubblico di nuovi clienti e brand lovers globale. Protagonista a Milano nel 2022 della prima sfilata inclusiva aperta al pubblico e alla community virtuale dei possessori dei propri NFT, Diesel sta vivendo oggi un momento di grande visibilità, tanto da essere stato inserito nella top 10 dei brand più “hot” dell’anno[2].

GROUP KEY FACTS

Crescita dei canali diretti ed espansione retail

Prosegue anche per il 2022 la forte spinta degli investimenti sui canali diretti del Gruppo con l’apertura di 73 nuovi punti vendita in mercati chiave per lo sviluppo internazionale e in particolare in Cina, Corea e Stati Uniti. Da sottolineare inoltre un ulteriore rafforzamento del canale e-commerce, con l’ingresso del brand Maison Margiela nella piattaforma omni-channel MOON, l’innovativo modello operativo di OTB che fornisce un’esperienza di shopping digitale completa, fluida e personalizzata, lanciato per la prima volta con Diesel nel 2020 e sviluppatosi ulteriormente con l’ingresso di Marni nel 2021. In occasione dell’integrazione, Maison Margiela ha anche presentato un completo restyling del proprio sito, voluto e curato dal direttore creativo John Galliano, che ripensa il rapporto della moda con lo shopping online rendendolo una rappresentazione digitale dell’esperienza fisica in negozio.

Anche per il 2022, continua il trend positivo nella crescita delle vendite online per tutti i brand del Gruppo.

Geografie: Asia-Pacific e Stati Uniti mercati strategici, in Europa nuovo headquarter per Maison Margiela a Parigi e importante progetto immobiliare a Milano

A conferma della strategia intrapresa nell’anno precedente, anche il 2022 ha visto un’ulteriore espansione del Gruppo OTB con l’obiettivo di sviluppare i mercati internazionali attraverso l’apertura di store monomarca in aree geografiche dal grande potenziale, come ad esempio la regione Asia-Pacific. L’apertura più rilevante dell’anno ha avuto luogo in Cina, presso il luxury mall JC Plaza di Shanghai, dove a luglio è stato inaugurato il più grande punto retail al mondo di OTB, che ospita gli store di Jil Sander, Maison Margiela, Marni e Amiri, di cui il Gruppo, oltre a detenere una partecipazione di minoranza, gestisce la distribuzione esclusiva per tutta l’Asia-Pacific e Giappone. OTB ha consolidato la propria presenza anche in Corea del Sud dove – dopo l’apertura della filiale nel 2021 – ha inaugurato 15 nuovi punti vendita nel Paese e investito in maniera rilevante in marketing e comunicazione a supporto dei propri brand. Si confermano inoltre gli investimenti in Nord America, dove prosegue il consolidamento del network retail, con l’apertura di 13 punti vendita in città chiave, tra cui Jil Sander a New York e Miami, Maison Margiela a Honolulu e Dallas e, infine, Diesel a Toronto e Montreal.