“One Battle After Another” è (davvero) il miglior film americano dell’anno? Dal 25 settembre

Amate il cinema americano autentico, quello che sa unire intrattenimento e riflessione? Allora One Battle After Another (in italiano Una battaglia dopo l’altra, nelle sale dal 25 settembre), l’ultimo lavoro di Paul Thomas Anderson, è il film da non perdere. Divertente, crudele, commovente e profondamente legato all’attualità, la pellicola è stata salutata come un’opera capace di restituire l’immagine di un’America mai così divisa.

Ispirato al romanzo cult Vineland di Thomas Pynchon, libro che Anderson sognava di adattare fin dagli anni ’90 dopo l’esperienza di Vizio di forma, il film ne conserva il nucleo narrativo: il legame viscerale tra un padre e una figlia, messo alla prova da un passato ingombrante che li trascina in una fuga all’ultimo respiro.

La storia prende il via con un’azione spettacolare: un commando rivoluzionario, i French 75, guidato dal carismatico Bob Ferguson (Leonardo DiCaprio) e dalla sua compagna Perfidia (Teyana Taylor), distrugge un centro di detenzione per migranti illegali. Nello scontro viene umiliato Steven J. Lockjaw (Sean Penn), ufficiale razzista e violento che però nasconde un’attrazione segreta per le persone afroamericane. Dalla relazione tra i tre nascerà Willa, figlia che Bob dovrà crescere in clandestinità a Baktan Cross. Ma il passato torna a bussare quando il vecchio nemico riappare.

Un progetto rischioso diventato fenomeno

Con un budget record di 140 milioni di dollari, il più alto della carriera del regista, One Battle After Another era stato accolto con scetticismo da Hollywood. Alcuni lo consideravano un flop annunciato, tanto che la Warner Bros. ha scelto di distribuirlo senza passare dai grandi festival. Ma le prime proiezioni stampa hanno ribaltato le attese: il film è stato subito indicato come il miglior titolo americano dell’anno, un candidato naturale agli Oscar. Steven Spielberg e Martin Scorsese lo hanno definito un’opera straordinaria.

Cast stellare e regia monumentale

Il film dura 2 ore e 42 minuti e si distingue per la regia virtuosistica di Anderson, capace di coniugare intimità e spettacolo, amplificata dalle musiche percussive e dissonanti di Jonny Greenwood (Radiohead). Il climax arriva con un inseguimento mozzafiato che ricorda il Duel di Spielberg.

Gli attori sono uno dei punti di forza: DiCaprio, nella sua fase più matura, interpreta un padre hippie disposto a tutto per salvare la figlia. Accanto a lui brillano Teyana Taylor e il giovane Chase Infiniti, rivelazione nel ruolo della nuova generazione segnata dalla violenza.

Ma il vero colpo è Sean Penn: nei panni di Lockjaw regala forse l’interpretazione più potente della sua carriera. Tragico, grottesco e inquietante, il personaggio è l’incarnazione dell’America suprematista e trumpiana.

Un classico istantaneo

One Battle After Another fonde satira, dramma sentimentale e thriller in un racconto che diverte e fa riflettere, senza mai perdere tensione. Con questa opera, Paul Thomas Anderson dimostra ancora una volta di essere uno dei cineasti più visionari e coerenti del panorama mondiale.