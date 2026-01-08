BASSO VICENTINO - AREA BERICACRONACAVICENZA e PROVINCIA
8 Gennaio 2026 - 14.47

Noventa Vicentina, due studentesse investite all’uscita da scuola: una sarebbe grave

REDAZIONE
IN AGGIORNAMENTO

Grave incidente oggi, nel primo pomeriggio lungo via Cero, all’uscita dalle scuole superiori di Noventa Vicentina, dove due studentesse del Masotto sono state investite da un veicolo.

Secondo le prime informazioni, il mezzo sarebbe un pullman SVT. Una delle due ragazze avrebbe riportato ferite gravi ed è stata trasportata immediatamente in ospedale. L’altra, sebbene ferita, non sembrerebbe non in pericolo di vita.

Via Cero ospita il polo scolastico Masotto, uno tra i più frequentati della provincia di Vicenza. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’incidente.

