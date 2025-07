Noventa Vicentina, al Villaggio Marzotto lavori da 1,4 milioni per migliorare il sistema idrico e fognario

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

A Noventa Vicentina continuano i lavori nel Villaggio Marzotto per un investimento di 1,4 milioni di euro, dedicati alla separazione delle acque bianche e nere. L’intervento, fondamentale per la tutela dell’ambiente e la sicurezza idraulica del territorio, interesserà i residenti della zona per alcuni mesi, con successivo ripristino del manto stradale. Servizio di Elisa Santucci.