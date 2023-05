NOVENTA – Un Doblò attrezzato per gli Alpini, per fare solidarietà

Sabato 6 maggio 2023 alle ore 10.00, davanti Villa Barbarigo, con apposita cerimonia, verrà consegnato l’automezzo Fiat doblò, attrezzato con pedana per trasporto disabili, ai Volontari del Gruppo Alpini U. Masotto. In tale occasione verrà rinnovato per i prossimi due anni il servizio accompagnamento persone non autosufficienti.

Il mezzo in dotazione al Gruppo Alpini U. Masotto, in comodato d’uso gratuito, permetterà di continuare l’encomiabile servizio svolto quotidianamente dai Volontari che, ininterrottamente dal 2012, sono a servizio di persone anziane, fragili e con disabilità che necessitano di essere accompagnate in ospedale, in centri riabilitativi e a visite mediche.

Il progetto denominato “Mobilità garantita” è gestito direttamente dalle nostre Penne nere, che si rapportano periodicamente anche con i Servizi Sociali del Comune e le realtà assistenziali del territorio. A loro va un ringraziamento di cuore per il prezioso impegno con l’auspicio che altri Volontari possano rafforzare questo meraviglioso e generoso Gruppo.

Tutto questo è possibile grazie anche all’attenzione di aziende, commercianti e privati che hanno contribuito con la sponsorizzazione al sostegno del progetto e alle spese che tale servizio richiede. A tutti gli Sponsor verrà consegnato un attestato di riconoscimento come segno di gratitudine per la loro sensibilità sociale.