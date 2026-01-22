Noventa – Trovato con più di mezzo chilo di droga in casa: arrestato

Nel pomeriggio del 19 gennaio 2026 i Carabinieri della Stazione di Noventa Vicentina hanno tratto in arresto Z.D., cittadino italiano classe 1971, ritenuto responsabile di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

L’intervento è scaturito da una segnalazione giunta alla Centrale Operativa relativa alla presenza di persone sospette nei pressi di un’abitazione del centro abitato. I militari, giunti sul posto per un controllo, hanno immediatamente percepito un forte odore riconducibile a sostanza stupefacente proveniente dall’interno dell’immobile.

Considerata la situazione di urgenza e il fondato pericolo di dispersione delle tracce del reato, è stata eseguita una perquisizione domiciliare, che ha permesso di rinvenire un ingente quantitativo di marijuana, oltre 600 grammi, in parte già confezionata e in parte in fase di essiccazione. Sequestrati anche materiale per il confezionamento e un bilancino di precisione.

La sostanza, sottoposta a narcotest, è risultata positiva al principio attivo del THC ed è stata complessivamente sequestrata.

Al termine delle attività di rito, l’uomo è stato dichiarato in stato di arresto per violazione dell’articolo 73 del D.P.R. 309/1990. Su disposizione dell’Autorità giudiziaria di Vicenza, l’arrestato è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, in attesa della celebrazione del giudizio con rito direttissimo.

Dopo la convalida dell’arresto, l’uomo è stato rimesso in libertà.

L’operazione rientra nel più ampio dispositivo di controllo del territorio messo in atto dall’Arma dei Carabinieri per il contrasto al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti, a tutela della sicurezza della collettività.