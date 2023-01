Noventa – Importante intervento su Villa Barbarigo: venerdì convegno per conoscere il progetto

(sotto: la locandina)

Il progetto di restauro di Villa Barbarigo Rezzonico, finanziato con fondi del Ministero della Cultura, dà lo spunto per affrontare un aspetto centrale nella tutela del patrimonio culturale: la conservazione, l’uso e la manutenzione di un bene storico pubblico. Ricordiamo che il Ministero della Cultura ha finanziato con circa un milione di euro i lavori di consolidamento statico delle murature portanti e di restauro delle facciate della villa ed è stato sottoscritto un accordo tra Ministero e Comune di Noventa Vicentina per il quale il Comune dovrà occuparsi della realizzazione delle opere previste in progetto.



L’evoluzione delle normative in termini sicurezza strutturale, in particolare l’aspetto sismico, la sempre più pressante necessità di una conduzione sostenibile degli immobili, deve confrontarsi con le istanze della conservazione e della tutela dei beni architettonici.

In molti casi le attuali tecnologie e tecniche di intervento per l’efficientamento energetico e il miglioramento strutturale, consentono di raggiungere performance quantitativamente significative, che portano però in alcuni casi a soluzioni non compatibili con le istanze della conservazione.

La conduzione degli immobili appartenenti al patrimonio culturale, che costituiscono spesso una parte importante dell’identità locale, non può pertanto prescindere dall’affrontare globalmente il tema.

Questi argomenti saranno affrontati in un dibattito pubblico al quale parteciperanno amministratori, funzionari pubblici, l’ente di tutela e docenti dell’Università IUAV di Venezia, autori questi ultimi di ricerche e studi sui temi accennati e che in alcuni casi, hanno contribuito direttamente alla redazione del progetto di restauro di Villa Barbarigo.

Alla discussione parteciperanno altresì i rappresentanti della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e paesaggio per le provincie di Verona, Rovigo e Vicenza, il Sindaco di Noventa Vicentina dott. Mattia Veronese, che farà i saluti a nome dell’Amministrazione e il Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale arch. Barnaba Seraglio, evidenziando le problematiche gestionali e di definizione di strategie di tutela e valorizzazione compatibili con la rilevanza di questo straordinario patrimonio pubblico spesso fragile e bisognoso di cura nel tempo.

Il convegno dal titolo “TUTELA E RIUSO DEGLI EDIFICI STORICI. VILLA BARBARIGO

REZZONICO” avrà luogo venerdì 13 gennaio 2023 alle ore 17.00 presso la Sala Paradiso di Villa

Barbarigo.

Condurrà la serata come moderatrice la giornalista Elisa Santucci.