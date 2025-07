Notte Bianca a Vicenza, dal 4 al 6 luglio in centro storico

È in arrivo il primo weekend di luglio in cui il centro storico di Vicenza sarà ricco di attività per tutti: intrattenimento, artisti di strada, danza, animazione per bambini, stand enogastronomici, truck food e soprattutto tanta musica di tutti i generi e per tutti i gusti saranno gli ingredienti della Notte Bianca a Vicenza.Venerdì 4 e sabato 5 luglio dalle 18 alle 2 e domenica 6 luglio dalle 18 a mezzanotte torna l’evento che lo scorso anno ha portato in centro storico oltre centomila persone per un weekend di festa pensato per tutti i vicentini, di tutte le età.«Manca pochissimo alla tre giorni di musica ed eventi in centro storico: durante la Notte Bianca si stima che in città potrebbero arrivare 100 mila persone – sottolinea l’assessore ai grandi eventi Leone Zilio – . Un impegno organizzativo significativo che ha coinvolto tante realtà. Incontri e interlocuzioni con la questura sono stati fondamentali per studiare ogni dettaglio e far sì che l’evento numericamente più importante di Vicenza possa svolgersi in sicurezza. L’evento si svolgerà proprio in concomitanza con il periodo dei saldi per coinvolgere anche tutto il mondo del commercio che parteciperà attivamente con iniziative e aperture serali in modo che Vicenza sia sempre più viva. Inoltre un anno dopo la grande adunata degli Alpini di Vicenza avremo La Piazza Alpina: piazza Matteotti sarà imbandierata con il tricolore, si esibiranno cori alpini e ci sarà anche una sfilata per rivivere l’atmosfera e le emozioni di un evento indimenticabile».



Tante piazze coinvolteGli appuntamenti della Notte Bianca coinvolgeranno tutte le principali location del centro storico: piazza dei Signori ospiterà gli appuntamenti più attesi e per tutte le età a partire dalle 17, in piazza Castello dj set ed eventi per i giovani, in piazza San Lorenzo gli eventi rock. Altre proposte interesseranno anche contra’ Garibaldi, piazza Duomo, corso Fogazzaro Sud e piazza Matteotti. Sabato sera, inoltre, la Basilica Palladiana ospiterà una cena di beneficenza.



Il ritorno a Vicenza degli AlpiniLa principale novità dell’edizione 2025 della Notte Bianca riguarda proprio piazza Matteotti, e il ritorno a Vicenza degli Alpini, dopo il successo dell’Adunata dello scorso anno. Per l’occasione piazza Matteotti diventerà La Piazza Alpina, sarà addobbata a tema e ospiterà per tutti i tre giorni dell’evento uno stand gastronomico in pieno stile osteria veneta a cura de Il Pastificio. Il palco d’eccezione sarà la facciata di Palazzo Chiericati dove venerdì 4 luglio a partire dalle 20.45 si esibiranno due cori alpini della Sezione “Monte Pasubio” di Vicenza, il Coro Gramolon e a seguire il Coro Amici Alpini (21.30). Sabato 5 dalle 19.45 ci sarà la sfilata degli Alpini da piazza Castello a piazza Matteotti, che anticipa il grande concerto della Fanfara storica della Sezione ANA di Vicenza “Monte Pasubio”, che si terrà proprio in piazza Matteotti dalle 20.45.



Musica, teatro, esibizioni artistiche, cibo e bancarelleVenerdì 4 luglio in piazza dei Signori ci saranno Gaggia e Visonà dalle 20 e Cuorematto, la one night più folle ed elegante di Vicenza, dalle 24.Sabato alle 18 il sorprendente progetto artistico “Chromosfera” di Georgette Polizzi trasmetterà un forte messaggio di libertà attraverso una spettacolare performance artistica che si mescola alla street art. Seguirà alle 20 lo spettacolo di danza della scuola Time to Dance, alle 21 Radio WOW con Marco Cavax e la vocalist Aryfashion e alle 24 History con Buffa Doc dj e Andrea Comparin djPiazza Castello, la “Piazza Party” sarà lo spazio dedicato ai giovani.Venerdì 4 e sabato 5 alle 18 sul palco Under 35 Freestage con i giovani artisti di VicenzaVenerdì alle 20 Palladium Remember e i grandi successi degli anni ‘90 e 2000, alle 22, il reggaeton di Rojo.

Sabato 5 alle 20.30 a tutto ritmo con l’animazione delle scuole Ritmo Metropolitano e Salsamerika, alle 22.30 Freak, il party che farà ballare con le grandi hit del momentoPiazza San Lorenzo è invece la “Piazza rock”. Venerdì 4 alle 20.30 ci saranno The Professors: la band dei professori dell’Università di Vicenza, alle 22.30 la Diapason Band, cover band di Vasco Rossi.

Sabato 5 alle 18 Under 35 Freestage, alle 21 i Velvet Dress, cover band degli U2 e all 22.30, i Purple and Gringos con le migliori hit italiane degli anni ‘70, ‘80 e italo discoPiazza Duomo e contra’ Garibaldi come sempre in occasione della Notte Bianca sono le “Piazze street food”: ospiteranno il grande evento dedicato al cibo “Sapori Street Food Festival” con truck provenienti da tutta Italia e oltre 1000 posti a sedere per una cena sotto le stelle.Immancabile l’intrattenimento musicale durante la cena su due palchi, uno su ciascuna piazza. In contra’ Garibaldi Under 35 Freestage dalle 18, venerdì, sabato e domenica.In piazza Duomo, venerdì 4 alle 20 Brasiliando: quartetto di musica brasiliana, alle 22 Bazar, un dj set coinvolgente dove creatività e divertimento si incontrano. Sabato 5 alle 18 Under 35 Freestage, alle 21, Trio de Janero: band dal vivo con un’atmosfera bossa latina, alle 23 Qùn, lo showcase della scena che ha definito il clubbing a Vicenza.

Domenica 6 alle 18 con Amarena, una serata per cantare tutte le hit italiane dal pop all’indie.Sono molti altri gli eventi che arricchiranno il palinsesto della Notte Bianca tra cui “Independence Day: pirati, ribelli, partigiani”. Dalla saga di Star Wars al Risorgimento italiano, un racconto sul tema della libertà tra cinema, fumetto e tv, tra Italia e USA, a cura di Mondoserie (venerdì 4 luglio a Palazzo Chiericati, alle 20.45, ingresso libero), in piazza Matteotti lo spettacolo teatrale in dialetto veneto “SOS Nonna” di Barutz Fra, domenica alle 21, e il raduno d’auto d’epoca La Bianchina Palladiana, nella giornata di sabato, dalle 9.30 alle 18.Venerdì 4 luglio alle 21 al Teatro Olimpico I solisti veneti diretti da Giuliano Carella, con Massimo Mercelli e Rachel Portman, presentano in prima assoluta la Suite Filmscapes for flute and orchestra.Sabato 5 luglio, dalle 18.30 alle 23.30 le vie del centro saranno animate dalla magia di “Tutti in scena! Quando il gioco diventa arte” che propone una serie di spettacoli a con artisti di strada, giocoleria luminosa e trampolieri con led luminosi per i più piccoli: dalle 18.30 alle 20.30 Kids&Us in piazza dei Signori verso piazza Biade, dalle 20.30 alle 23.30 trampolieri illuminati in centro storico e trucca bimbi, dalle 21.30-22 spettacolo di giocolieri a luminosa piazza Duomo.Ai più piccoli sono dedicati anche gli appuntamenti a Palazzo Chiericati Buonanotte al museo “Quella notte stellata”, del 4 e del 5 luglio dalle 20 alle 23 (posti esauriti, è possibile inserirsi in lista d’attesa), e “Buon pomeriggio al Museo – Merenda in compagnia di Ninfe, Satiri e Baccanti” del 5 luglio dalle 15 alle 18, proposti dall’assessorato alla cultura, al turismo e all’attrattività della città e da Confcommercio Vicenza (prenotazione didattica.museivicenza@scatolacultura.it; gli eventi serali del 4 e 5 luglio sono tutti esauriti ma è possibile inserirsi in lista d’attesa inviando una email).Oltre all’immancabile location di corso Fogazzaro, in questa edizione il mercatino sotto le stelle della Notte Bianca si svolgerà anche in corso Palladio, verso piazza Matteotti, sempre con ‘UNICO! – Il mercato del fatto a mano’ e l’associazione Non ho l’età. Venerdì 4 luglio dalle 17 alle 24 e sabato 5 luglio dalle 10 alle 24 oltre 50 espositori proporranno un’ampia varietà di prodotti artigianali e di qualità.Anche La Piccionaia arricchirà il programma della Notte Bianca organizzando due eventi: “Geometrie Palladiane” il sabato alle 18.30 con ritrovo alle scalette di Monte Berico (viaggio a Vicenza vista dall’alto) e Silent Play “Serpente e il Dragone a Palazzo Cordellina, la domenica alle 18.45 e alle 21. Gli appuntamenti fanno parte del progetto Fabbrichiamo cultura dell’assessorato alla cultura, al turismo e all’attrattività della città.



Notte Bianca di Vicenza, la notte dei saldi e dei commercianti

La Notte Bianca di Vicenza 2025, si svolgerà durante il primo weekend dei saldi per favorire i commercianti che hanno deciso di contribuire alla Notte Bianca di Vicenza 2025, alcuni anche attivamente proponendo un ricco calendario di attività pensate per tutte le età, distribuite tra le vie e le piazze del centro storico.

Venerdì 4 e sabato 5 luglio, la libreria Galla+Libraccio rimarrà aperta fino alle 23. Durante la serata sarà possibile acquistare, al costo simbolico di 5 euro, un sacchetto tematico a sorpresa.

Sabato 5 luglio, alle 18, alla libreria ⁠Galla 1880 in programma il karaoke letterario: per partecipare basterà entrare in libreria e leggere ad alta voce una pagina del libro preferito.

Contra’ Do Rode si trasforma! Lungo contra’ Do Rode ci saranno artisti creativi, una mostra fotografica, mini corsi di mise en place, street art & games, calligrafia artistica, musica. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con Toasteria Gourmet (civico 9), 1994 di Rizzi Nicola (civico 16), Argilla Studio (civico 23), ⁠Cartoleria Marangoni (civico 39)

⁠Il Ceppo Gastronomia e Bistrot venerdì 4 e sabato 5 luglio, dalle 19.30, propone due serate nel plateatico di corso Palladio con musica anni ’80 e ’90, perfette per un aperitivo o una cena con atmosfera.

Nella Cantina del Tormento in piazza delle Erbe tre serate musicali nel plateatico: venerdì 4 luglio From Disco to Disco Takeover, sabato 5 luglio Compleanno alle Erbe, domenica 6 luglio dj set di Cate da Rocket Radio

All’⁠Oca Bianca in contra’ Porti sabato 5 luglio, serata revival con le migliori hit anni ’80.

Da Garzadori Chicchetti e Selzati venerdì 4 luglio dalle 20.30 a mezzanotte a Ponte San Michele si terrà l’evento Indelebile

Nell’organizzazione delle iniziative è coinvolto anche ⁠CioccoLato di Sonia in contra’ del Monte.



Under 35 Freestage

Anche quest’anno gli U35 Freestage tornano a riempire di musica i palchi della Notte Bianca in contra’ Garibaldi e piazza Castello, dalle 18 alle 21, offrendo ai giovani artisti vicentini l’occasione di esibirsi davanti al grande pubblico.

Tutti gli spazi disponibili, da venerdì a domenica, sono stati subito occupati, segno di una scena musicale under 35 più viva che mai.

Venerdì 4 luglio in contra’ Garibaldi Sandro la Punzina, Valery Vog; in piazza Castello OBS DJ Set e ⁠Danyzing. Sabato 5 luglio in contra’ Garibaldi ⁠Paul Padula, ⁠Cinemusic, in piazza Castello Albe e ⁠Ciampa. Domenica 6 luglio in contra’ Garibaldi ⁠Gabriele Zoppelletto.



Dispositivo di sicurezza

Per garantire lo svolgimento dell’evento in piena sicurezza, è stato attivato un dispositivo di sicurezza senza eguali con oltre 150 persone impegnate grazie alla stretta collaborazione tra gli organizzatori, il Comune di Vicenza, le forze dell’ordine, agenzie specializzate nella sicurezza degli eventi pubblici e la Croce Rossa Italiana.

Particolare attenzione è stata riservata a piazza dei Signori sponsorizzata da Banca delle Terre Venete, dove sono state predisposte due ampie corsie di emergenza per facilitare eventuali interventi rapidi, oltre al presidio costante dei varchi di accesso per monitorare i flussi e la capienza della piazza.

In supporto anche l’Associazione Nazionale Alpini – sezione di Vicenza insieme a decine di volontari dislocati nei punti strategici del centro storico per la gestione del pubblico e offrire assistenza.



Modifiche alla viabilità e variazione dei percorsi degli autobusNon sarà possibile transitare in Ztl in centro storico, nell’area interessata dagli eventi, durante la manifestazione, dal 4 al 6 luglio, e in occasione degli allestimenti, il 3 luglio, e dei disallestimenti, il 7 luglio. È previsto il divieto di sosta in contra’ Garibaldi e piazza del Duomo.Verranno deviate le corse degli autobus nell’area della manifestazione, quindi in piazza Castello, piazza De Gasperi, Piazza Matteotti, con la soppressione di alcune fermate e la creazione temporanea di nuove fermate sui nuovi percorsi. Informazioni: https://www.svt.vi.it/



Parcheggi e trasporto pubblicoVisto l’afflusso di visitatori, l’invito per chi risiede in Ztl è di spostare l’auto o utilizzarla il meno possibile durante i giorni e gli orari dell’evento.Per il parcheggio Cricoli sono previste corse integrative gratuite dalle 20.30 fino alle 3, andata e ritorno, ogni 20 minuti (parcheggio a pagamento).A disposizione anche il parcheggio Stadio con bus navetta fino alle 22 (parcheggio e navetta a pagamento, https://vicenzaparcheggi.it/parcheggi-di-intercambio-e-camper/).Inoltre il servizio di Svt a chiamata è attivo il venerdì dalle 20.30 alle 2, il sabato fino alle 3.30, la domenica fino alle 23.30 (https://www.svt.vi.it/it/news/vicenza-2025-06-13)



I numeri della Notte BiancaLa Notte Bianca è la festa di tutti i vicentini, dai bambini agli anziani. La prima edizione si è svolta nel 2016. I numeri dell’edizione 2024: oltre 100.000 partecipanti nelle 3 giornate, cene in piazza con oltre 5.000 coperti, un mercatino espositivo con 50 hobbisti ed espositori, aree Children dislocate in tutto il centro, 6 palchi, 10 punti bar e 15 stand gastronomici, per un evento che genera un indotto alla città stimato vicino al milione di euro.Anche la quinta edizione della Notte Bianca può contare sulla co-organizzazione del Comune di Vicenza, per ripetere il successo di pubblico degli ultimi anni, in cui i vicentini hanno risposto con entusiasmo all’opportunità di passare delle serate speciali e sorprendenti, con intrattenimento e attività in ogni angolo della città.