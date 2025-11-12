Nord Est – Sparatoria fra nomadi: quattro feriti, uno grave

Una lite scoppiata nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 11 novembre, in via della Roggia, alla periferia ovest di Udine, è degenerata in una sparatoria che ha lasciato a terra quattro feriti, di cui uno in condizioni critiche. I colpi di pistola, almeno una decina, hanno interrotto la tranquillità del quartiere di San Rocco, nei pressi delle palazzine Ater.

Secondo le prime ricostruzioni della Squadra Mobile della Questura di Udine, a fronteggiarsi sarebbero stati due nuclei appartenenti a famiglie rom residenti in città. Il confronto verbale tra tre uomini sarebbe rapidamente sfociato nella violenza, dopo che uno di loro è stato minacciato con un taglierino. All’arrivo di altri parenti, chiamati in rinforzo, la tensione è esplosa: uno dei presenti ha estratto una pistola e ha fatto fuoco a distanza ravvicinata.

Il bilancio è pesante: un giovane di 23 anni e un uomo di 38 sono stati colpiti all’addome e al fianco. Entrambi sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale di Udine in codice rosso; uno dei due è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico ed è in fin di vita. Un terzo ferito, meno grave, è stato medicato in pronto soccorso, mentre un quarto uomo, fratello dello sparatore, si è presentato autonomamente in ospedale con ferite superficiali.

Sul posto sono intervenuti numerosi equipaggi della polizia e della scientifica, che hanno isolato l’area e raccolto i bossoli sparsi sul terreno. La Procura di Udine coordina ora le indagini per ricostruire l’esatta dinamica e verificare se entrambe le fazioni disponessero di armi. L’identità del presunto autore degli spari sarebbe già nota, e le ricerche si concentrano nei principali campi rom del capoluogo, dove si presume possa aver trovato rifugio.