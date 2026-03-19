Nord Est: scossa di terremoto 3.9 avvertita in un’ampia zona

Udine, 19 marzo 2026 – Una scossa di terremoto di magnitudo 3.9 è stata registrata questa mattina alle 11.29 con epicentro a Moggio Udinese, in Carnia, a circa 15 chilometri di profondità. L’evento è stato distintamente avvertito in gran parte della zona, con segnalazioni che arrivano anche da Udine e dai comuni circostanti.

Al momento non si registrano danni a persone o cose, né sono state necessarie particolari richieste di intervento ai servizi di emergenza. Le autorità locali e la Protezione Civile stanno comunque monitorando la situazione, pronte a intervenire in caso di necessità.

La scossa, di breve durata ma chiaramente percepita, non ha provocato criticità, ma ha ricordato alla popolazione l’importanza delle procedure di sicurezza e della preparazione in caso di eventi sismici. I residenti della Carnia hanno descritto la scossa come ben avvertibile, con alcuni edifici che hanno oscillato lievemente.

Gli esperti dell’INGV confermano che la zona della Carnia è sismicamente attiva e invitano a mantenere attenzione, pur sottolineando che la scossa di oggi non presenta pericolo imminente.