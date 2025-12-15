Nord Est – Scontro frontale tra auto e Mercedes Gle: quattro feriti, una donna in condizioni critiche

Gravissimo incidente stradale oggi a Vivaro (Pordenone), lungo la ex provinciale 53, dove intorno alle 13 un’auto si è scontrata frontalmente con una Mercedes Gle 350.

Quattro le persone coinvolte. Le conseguenze più gravi hanno riguardato una donna di 65 anni, che ha subito un duplice arresto cardiaco sul luogo dello scontro ed è stata rianimata dall’equipe medica specializzata. Trasportata d’urgenza in elicottero all’ospedale di Udine, versa in condizioni critiche.

Un uomo coinvolto nell’incidente è stato anch’egli trasferito con l’elicottero regionale in codice rosso, ma le sue condizioni non sarebbero considerate in pericolo di vita. Nell’impatto sono rimaste ferite anche una ragazza di 20 anni e una bambina, entrambe trasportate precauzionalmente al Pronto soccorso dell’ospedale di Pordenone in codice verde.

Sul posto sono intervenuti due elicotteri del soccorso regionale, ambulanze, vigili del fuoco e carabinieri della Compagnia di Spilimbergo per gestire i soccorsi e la viabilità.

Le cause dello scontro sono ancora in corso di accertamento.