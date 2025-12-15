CRONACANORD EST ITALIA
15 Dicembre 2025 - 17.14

Nord Est – Scontro frontale tra auto e Mercedes Gle: quattro feriti, una donna in condizioni critiche

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Gravissimo incidente stradale oggi a Vivaro (Pordenone), lungo la ex provinciale 53, dove intorno alle 13 un’auto si è scontrata frontalmente con una Mercedes Gle 350.

Quattro le persone coinvolte. Le conseguenze più gravi hanno riguardato una donna di 65 anni, che ha subito un duplice arresto cardiaco sul luogo dello scontro ed è stata rianimata dall’equipe medica specializzata. Trasportata d’urgenza in elicottero all’ospedale di Udine, versa in condizioni critiche.

Un uomo coinvolto nell’incidente è stato anch’egli trasferito con l’elicottero regionale in codice rosso, ma le sue condizioni non sarebbero considerate in pericolo di vita. Nell’impatto sono rimaste ferite anche una ragazza di 20 anni e una bambina, entrambe trasportate precauzionalmente al Pronto soccorso dell’ospedale di Pordenone in codice verde.

Sul posto sono intervenuti due elicotteri del soccorso regionale, ambulanze, vigili del fuoco e carabinieri della Compagnia di Spilimbergo per gestire i soccorsi e la viabilità.

Le cause dello scontro sono ancora in corso di accertamento.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Nord Est - Scontro frontale tra auto e Mercedes Gle: quattro feriti, una donna in condizioni critiche | TViWeb Nord Est - Scontro frontale tra auto e Mercedes Gle: quattro feriti, una donna in condizioni critiche | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2025 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy