18 Dicembre 2025 - 16.24

Nord Est – Microtelecamere in casa per spiare le figlie della convivente: arrestato

Un installatore di sistemi di sicurezza è stato arrestato in flagranza dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando di Trieste con l’accusa di interferenze illecite nella vita privata. L’uomo avrebbe ripreso di nascosto le figlie della convivente, alcune delle quali minorenni, installando microtelecamere occultate all’interno dell’abitazione e registrando momenti della loro quotidianità.

Secondo quanto emerso dalle indagini, l’indagato avrebbe inoltre acquisito filmati provenienti da videocamere collocate in altre abitazioni, da lui stesso installate nel corso della propria attività professionale.

Nel corso degli accertamenti è stata contestata anche la detenzione di materiale pedopornografico. Alla luce della gravità delle accuse, l’autorità giudiziaria ha disposto nei confronti dell’uomo l’allontanamento dall’abitazione familiare.

L’indagine prosegue per chiarire l’estensione dei comportamenti contestati e verificare eventuali ulteriori responsabilità.

