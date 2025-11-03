Nord Est – Falso made in Italy: scoperta filiera di abiti prodotti in Romania e venduti come italiani

I finanzieri del Comando Provinciale di Gorizia hanno individuato un’organizzazione criminale che produceva e commercializzava capi d’abbigliamento recanti la falsa indicazione “made in Italy”, in realtà confezionati in Romania. L’indagine ha consentito di ricostruire l’intera filiera illecita, attiva da anni e capace di immettere sul mercato europeo milioni di prodotti contraffatti.

L’inchiesta è nata nell’ambito dei controlli sul territorio condotti dalle Fiamme Gialle nella provincia isontina, crocevia della cosiddetta “Rotta Balcanica”. Durante un posto di blocco vicino al confine, i militari hanno fermato un autocarro con targa rumena che trasportava 1.600 capi di abbigliamento da donna etichettati “made in Italy”, risultati poi prodotti in Romania.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Gorizia, hanno portato alla luce un traffico gestito da due aziende lombarde che si rifornivano da una fabbrica rumena con oltre 100 dipendenti. I capi venivano poi rivenduti in Italia con etichette false per aumentarne il valore commerciale.

Le perquisizioni nelle sedi delle aziende coinvolte e presso i loro principali clienti in Lombardia, Emilia Romagna e Veneto hanno portato al sequestro di altri 1.900 capi con falsa indicazione di origine. Gli accertamenti, anche informatici, hanno permesso di ricostruire l’intera catena produttiva e distributiva.

In totale sono cinque le persone denunciate alla Procura di Gorizia per frode in commercio. L’indagine ha smantellato un sistema in grado di immettere sul mercato italiano ed europeo quasi tre milioni di capi contraffatti negli ultimi cinque anni.

L’operazione conferma l’impegno della Guardia di Finanza nella lotta alle filiere del falso “made in Italy” e alla tutela delle produzioni nazionali di qualità.