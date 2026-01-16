CRONACANORD EST ITALIA
16 Gennaio 2026 - 16.30

Nord Est – Coniugi trovati morti nel loro appartamento

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

PORDENONE – Una coppia di coniugi ultranovantenni è stata trovata morta nel primo pomeriggio di oggi all’interno del proprio appartamento a Pordenone. A far scattare l’allarme è stato un nipote, preoccupato dal fatto di non riuscire a mettersi in contatto con loro da diversi giorni.

Dopo la chiamata al 112 sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale sanitario della Sores Fvg e le forze dell’ordine. I pompieri, una volta entrati nell’abitazione situata al terzo e ultimo piano dello stabile, hanno rinvenuto i corpi dei due anziani riversi sul pavimento di una stanza. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Al momento non sono note le cause della morte. I primi accertamenti escluderebbero il coinvolgimento di terze persone: non sono stati rilevati segni evidenti di violenza né la presenza di monossido di carbonio all’interno dell’appartamento. La polizia ha avviato gli approfondimenti di rito e il medico legale è entrato nell’abitazione per effettuare le prime valutazioni utili a chiarire la dinamica e le circostanze del doppio decesso.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Nord Est - Coniugi trovati morti nel loro appartamento | TViWeb Nord Est - Coniugi trovati morti nel loro appartamento | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2026 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy