Nord Est – Coniugi trovati morti nel loro appartamento

PORDENONE – Una coppia di coniugi ultranovantenni è stata trovata morta nel primo pomeriggio di oggi all’interno del proprio appartamento a Pordenone. A far scattare l’allarme è stato un nipote, preoccupato dal fatto di non riuscire a mettersi in contatto con loro da diversi giorni.

Dopo la chiamata al 112 sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale sanitario della Sores Fvg e le forze dell’ordine. I pompieri, una volta entrati nell’abitazione situata al terzo e ultimo piano dello stabile, hanno rinvenuto i corpi dei due anziani riversi sul pavimento di una stanza. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Al momento non sono note le cause della morte. I primi accertamenti escluderebbero il coinvolgimento di terze persone: non sono stati rilevati segni evidenti di violenza né la presenza di monossido di carbonio all’interno dell’appartamento. La polizia ha avviato gli approfondimenti di rito e il medico legale è entrato nell’abitazione per effettuare le prime valutazioni utili a chiarire la dinamica e le circostanze del doppio decesso.