Nord Est, caos in A4: maxi incidente tra sei camion, due feriti e traffico paralizzato per ore

Mattinata di forti disagi lungo l’autostrada A4 nel Nord Est, dove un grave incidente ha coinvolto sei mezzi pesanti nel tratto compreso tra Sistiana e Monfalcone Est, in direzione Venezia. Il sinistro è avvenuto poco prima di mezzogiorno, all’altezza del chilometro 518, causando il blocco totale della circolazione per circa quattro ore.

La collisione a catena tra i camion ha provocato la dispersione di parte del carico sulla carreggiata. Due autisti sono rimasti feriti: entrambi sono stati soccorsi dal personale sanitario e trasferiti in ospedale per accertamenti. Al momento dell’arrivo dei soccorsi, tutti i conducenti erano già riusciti a uscire autonomamente dalle cabine.

Sul posto sono intervenute più squadre dei vigili del fuoco, supportate da mezzi speciali e dal funzionario di guardia, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e dell’area interessata dall’incidente. Presenti anche la Polizia Stradale e il personale autostradale per i rilievi e la gestione dell’emergenza.

Per consentire le operazioni di soccorso e la successiva bonifica della sede stradale, il tratto tra Sistiana e Monfalcone Est è stato temporaneamente chiuso, così come gli ingressi di Duino e Sistiana in direzione Venezia. Quattro dei mezzi coinvolti hanno riportato gravi danni e si è resa necessaria la loro rimozione, oltre alla pulizia dell’asfalto dal materiale perso durante l’impatto; altri due camion hanno potuto proseguire la marcia.

Al fine di limitare le ripercussioni sul traffico e sui centri abitati, è stato attivato uno scambio di carreggiata riservato ai mezzi pesanti, mentre i veicoli leggeri sono stati indirizzati in uscita a Sistiana con rientro a Monfalcone. Per circa un’ora e mezza sono state inoltre introdotte limitazioni al transito degli autoarticolati sopra le 7,5 tonnellate provenienti dalla Slovenia e diretti in Italia attraverso il valico di Fernetti.

La circolazione è stata riaperta poco prima delle 16, ma le conseguenze sull’asse autostradale si sono fatte sentire per gran parte della giornata.