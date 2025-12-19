CRONACANORD EST ITALIA
19 Dicembre 2025 - 10.38

Nord Est – Auto esce di strada e si schianta contro un muretto: un morto e un ferito gravissimo

REDAZIONE
Drammatico incidente stradale nella tarda serata di mercoledì 18 dicembre a Bagnaria Arsa, in provincia di Udine. Poco prima della mezzanotte un’autovettura è uscita autonomamente di strada in via della Villa, all’altezza del civico 55, finendo contro il muretto di una villetta e ribaltandosi.

A bordo del veicolo viaggiavano due uomini di nazionalità colombiana. L’impatto è stato violentissimo e non ha lasciato scampo al conducente, un 36enne, deceduto nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi. Il passeggero, 32 anni, è stato estratto dalle lamiere e trasportato d’urgenza all’ospedale di Udine con politraumi; le sue condizioni sono state giudicate gravissime.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del Sores e i carabinieri, incaricati dei rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. Al momento non risultano coinvolti altri veicoli. La strada è rimasta parzialmente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area.

