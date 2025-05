Nello splendido teatro di Lonigo le scuole in scena

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

La VII edizione di “Generazione Teatro- Le Scuole fanno Teatro”, torna a ruggire con l’inizio della rassegna che le scuole rivolgono a tutto il pubblico. Il debutto al Teatro Comunale “G.Verdi” di Lonigo è fissato per lunedì 19 maggio, e giungerà a conclusione il sabato 24 maggio. Una rassegna che coinvolge un’intera generazione di studentesse e studenti provenienti da quattro scuole del Basso Vicentino, con le loro classi e, in più uno spettacolo offerto dalla nuova edizione del Corso di Teatro Adulti.

“GenT”, questo è il nome al quale ormai ci siamo abituati, è un progetto voluto dalla Città di Lonigo e dall’organizzazione del Teatro Comunale “G.Verdi”, reso possibile dal fondamentale contributo economico della Fondazione Farmacia Miotti e di FIS- Fabbrica Italiana Sintetici.

Tante studentesse e tanti studenti, sostenuti nel loro percorso di scoperta dagli insegnanti di teatro, preparano per tutto l’anno scolastico, ormai al termine, uno spettacolo che si aggiunge al lavoro quotidiano dei maestri e degli insegnanti che ogni giorno coltivano l’entusiasmo dei nuovi cittadini. La letteratura, la rilettura dei classici o l’invenzione delle storie sono solo uno dei tanti viaggi di scoperta in un mondo, quello del teatro, che li accompagnerà per tutta la vita.

Stefano Rossi, Giulia Castellani, Daniele Tessaro, Riccardo Bucci e Michele Tonicello sono “i prof”di questa avventura per il teatro, che insieme ai ragazzi e agli adulti imparano e adattano la fantasia ad uno spettacolo in piena regola.

L’Amministrazione comunale, nelle parole dell’Assessore al teatro Alberto Bellieni, è la prima Istituzione a credere a quel “mettersi in gioco nel fare teatro”, sia da studenti che da adulti. “Questa rassegna porta alla ribalta le scuole del territorio sul palco del nostro teatro. I ragazzi sono coloro cui, come amministrazione comunale, guardiamo con particolare interesse e cura. Loro sono il futuro, l’entusiasmo e la spensieratezza. Cosa può esserci di meglio di una generazione di giovani che si affaccia al teatro, per poterlo poi amare e frequentare?”.

Per la Presidente del CDA del teatro, Manuela Bedeschi «La settimana di Generazione Teatro non è soltanto la più vivace e colorata della stagione, è anche il momento dove guardiamo al futuro di questa Istituzione. Portare in scena quasi trecento bambini, ragazzi e giovani significa seminare la passione del teatro nelle nuove generazioni. Lonigo ne raccoglierà i frutti nei prossimi anni. Sono riconoscente all’Amministrazione Comunale e agli sponsor che sostengono questo progetto».

Per Alessandro Anderloni, coordinatore artistico del progetto, «Giocare a fare teatro a scuola permette ai bambini e ai ragazzi di riscoprirsi, di raccontarsi, di cambiare. L’attività teatrale ha valore terapeutico, oltre che culturale, contribuisce al percorso di crescita personale e di gruppo. L’onda di storie che travolgerà il Teatro Comunale farà vibrare Lonigo e darà senso al nostro lavoro, perché è verso i giovani che dobbiamo guardare perché il Teatro di Lonigo resti un luogo della comunità.»

________

Gli spettacoli serali avranno inizio alle ore 20.30. Gli spettacoli di martedì 20 maggio e mercoledì 21, avranno inizio alle 19.30. L’ingresso unico è di € 3, con posti numerati.

Biglietteria del Teatro Comunale di Lonigo: aperta lunedì e sabato 10.30/13.00 mercoledì 16.00/18.30; la sera dello spettacolo dalle 19.30. Acquisto on line: ticket.cinebot.it/lonigo

Info: biglietteria@teatrodilonigo.it, T. 0444 835010 negli orari di biglietteria.

Sui Social: @teatrocomunaledilonigo

_IL PROGRAMMA

– LUN 19/05 ore 20.30

Classe 4E e Classe 4F, Scuola Primaria Scortegagna di Lonigo

L’ultima avventura di Emilio Salgari

di Marco Pomari

adattamento di Stefano Vantini

– MAR 20/05 ore 19.30

Classe 4A e 4D – Classe 4B e 4C, Scuola Primaria Scortegagna di Lonigo

La Malcontenta, La strega Michelina

La Malcontenta

CLASSE 4A e 4D

liberamente ispirato a L’asino Gastone e la principessa malcontenta di M. Montanari,

adattamento Compagnia Battipalco,

regia Elena Dal Cerè

La strega Michelina

CLASSE 4B e 4C

liberamente ispirato alla Fiaba Italiana trascritta da Italo Calvino

Regia Giulia Magnabosco

Musiche Virgilio Savona, Laurent Dury, Fiorenzo Carpi, Michael Giacchino, Marc Perrone

– MER 21/05 ore 19.30

Scuola Primaria S.G.Bosco di Madonna – Scuola Secondaria I grado C.Ridolfi di Lonigo

Il gatto con gli stivali – Se una notte d’estate tre viaggiatori

IL GATTO CON GLI STIVALI – SCUOLA PRIMARIA S.G. BOSCO DI MADONNA

Scritto e diretto da Stefano Rossi

tratto dalla favola di Charles Perrault

SE UNA NOTTE D’ESTATE TRE VIAGGIATORI – SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO C. RIDOLFI DI LONIGO

Scritto e diretto da Stefano Rossi

– GIO 22/05 ore 20.30

Scuola Primaria A.Giusti di Almisano

Il filo del racconto

Drammaturgia, musiche e regia di Raffaella Benetti

– VEN 23/05 ore 20.30

I.T.A.S. Trentin di Lonigo

Gli uccelli

Regia di Stefano Rossi

Liberamente tratto dall’omonima commedia di Aristofane

con la partecipazione del Laboratorio musicale “Quelli che … in viaggio verso il futuro” a cura della prof.ssa Giulia Castellani

– SAB 24/05 ore 20.30

Corsi di Teatro Adulti Anno 2025

Canchero alla guerra! Canchero all’amore

Drammaturgia e regia di Daniele Tessaro e Riccardo Bucci

liberamente tratto dalle opere del Ruzzante

Laboratorio teatrale per adulti di Daniele Tessaro e Michele Tonicello

Laboratorio teatrale per adulti di Riccardo Bucci