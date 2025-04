Nelle festività pasquali quasi 9 mila ingressi nei Musei civici

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

8.900 ingressi sono stati registrati nei Musei civici di Vicenza durante il fine settimana dedicato alle festività pasquali, da sabato 19 a lunedì 21 aprile.La Basilica Palladiana ha attratto il maggior numero di persone: 3.168 gli ingressi complessivi di cui 571 relativi a persone che hanno scelto di salire in terrazza in orario serale, dopo le 18 per usufruire anche del servizio bar (sabato e domenica) che già venerdì – primo giorno di apertura – aveva totalizzato 89 ingressi.La mostra “Teatralità” aperta l’11 aprile scorso, da sabato 19 a lunedì 21 aprile è stata vista da 2597 persone. Dall’apertura, quindi dall’11 aprile, i visitatori sono stati 5.758.Per quanto riguarda le altre sedi museali, il Teatro Olimpico è stato visitato da 2.692 persone, Palazzo Chiericati da 1.089.Se si confronta il numero di ingressi nel fine settimana pasquale 2025 con quello corrispondente del 2024, l’incremento di visitatori è pari al 14,74%.«I numeri degli ingressi ai Musei civici sono in crescita rispetto alla Pasqua del 2024, buon segno per la nostra città che risulta attrattiva innanzitutto per i suoi monumenti, le mostre e le collezioni artistiche che essi conservano – commenta l’assessore alla cultura, al turismo e all’attrattività della città Ilaria Fantin -. Inoltre stiamo cercando di fare in modo che ogni fine settimana vengano proposti eventi e iniziative che possano coinvolgere il pubblico: questo fine settimana è in arrivo Interno Verde con la visita ai giardini nascosti della città che ha coinvolto un numeroso pubblico appassionato nella prima edizione dello scorso anno. Sottolineo, inoltre, che durante la settimana – prosegue Fantin – i nostri teatri sono popolati di concerti e spettacoli, in particolare in questa stagione in cui si infittiscono gli appuntamenti al Teatro Olimpico, ma non è tutto! La mostra di arte contemporanea “Scultura centrale”, primo evento espositivo negli spazi della Centrale del Latte, in cinque giorni d’apertura è stata visitata da quasi 1500 persone».



Particolarmente partecipate sono state anche le visite “Scopri Vicenza, un capolavoro di città” che si sono svolte nelle giornate di sabato 19, domenica 20 e lunedì 21 aprile: 102 gli iscritti provenienti da Lombardia, Marche, Emilia Romagna, Veneto, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Lazio.Il 25 aprile, giorno in cui ricorre la Festa della Liberazione, i Musei civici e i Musei del circuito museale saranno aperti.La Basilica Palladiana ospita fino all’8 giugno la mostra “Teatralità. Architetture per la meraviglia” con più di 60 fotografie di Patrizia Mussa, di grande formato, con interventi di coloritura a mano, che restituiscono un percorso di analisi della teatralità in architettura (ingresso compreso nel biglietto per la Basilica).

La mostra è aperta da martedì a domenica dalle 10 alle 18, www.mostreinbasilica.it. Negli stessi orari, ma da venerdì a domenica si potrà salire anche in terrazza per ammirare il panorama della città.È aperto anche il bar in orario serale, dal venerdì alla domenica, quindi anche il 25 aprile, venerdì e sabato dalle 18 alle 23 e domenica dalle 18 alle 21. Informazioni: www.museicivicivicenza.it



L’area archeologica di Corte dei Bissari, negli interrati della Basilica Palladiana è aperta ogni secondo e quarto sabato del mese fino a giugno, quindi il 26 aprile, il 10, 24 maggio, il 14 e 28 giugno dalle 15 alle 17.30. Per scoprire la storia di Vicenza dall’età del Ferro ai Longobardi è consigliata la prenotazione scrivendo a info@scatolacultura.it (costo a partecipante 3,99 euro). Il 25 aprile e l’1 maggio sono in programma due percorsi accompagnati alla scoperta dell’antica Vicenza che prevedono la visita all’area archeologica della Cattedrale e a quella di Corte dei Bissari (Basilica Palladiana). Ritrovo alle 15 al Museo Diocesano. Prenotazione obbligatoria: museo@diocesi.vicenza.it, 0444226400 (10 euro a partecipante). Percorso a cura dei servizi educativi del Museo Diocesano e di Scatola Cultura scs.



A partire da mercoledì 23 aprile nella Sala Zavatteri aprirà l’infopoint di Interno Verde, dove si potrà ritirare l’iscrizione prenotata online oppure iscriversi di persona all’iniziativa che per due giorni, sabato 26 e domenica 27 aprile renderà possibile visitare i più suggestivi e curiosi giardini privati del centro storico di Vicenza. Informazioni: www.internoverde.itA Palazzo Chiericati è arrivato un nuovo Ospite illustre, la tela raffigurante il “Concerto in villa” del pittore fiammingo Ludovico Pozzoserrato, opera della fine del Cinquecento che celebra la musica, l’amore, la natura, la poesia, proveniente dai Musei Civici di Treviso, Museo di Santa Caterina (da martedì a domenica, dalle 10 alle 18, ultimo ingresso 17.30, ingresso compreso nel biglietto del museo).



Al Museo del Risorgimento e della Resistenza l’esposizione “Dentro alla gavetta” racconta l’aspetto della drammatica esperienza del soldato nella Prima guerra mondiale, quello legato all’alimentazione e all’approvvigionamento del cibo alle truppe, realizzata nell’ambito della mostra diffusa “Spirito e Corpo”, promossa dal Memoriale Veneto della Grande Guerra di Montebelluna e inserita nel progetto “La Grande Guerra Infinita”. Il museo, sempre ad ingresso gratuito, è aperto da giovedì a domenica dalle 10 alle 17 (ultimo ingresso alle 16.30).Alle Gallerie d’Italia – Vicenza si può visitare la mostra “Ceramiche e nuvole. Cosa le antiche ceramiche greche raccontano di noi” (fino al 22 marzo 2026, da martedì a domenica, dalle 10 alle 18, ultimo ingresso 17.30). Curata da Francesco Poroli per Associazione Illustri e con il patrocinio del Comune di Vicenza, offre lo spunto per affrontare, con il linguaggio del fumetto, alcuni temi della contemporaneità. Un progetto inedito che pone in dialogo due mondi apparentemente lontani: quello delle antiche ceramiche con quello più attuale del fumetto, mediante temi universali che attraversano i secoli. Così come le scene rappresentate sui vasi costituiscono una importantissima fonte di analisi storica e sociale, nei tempi più moderni il fumetto racconta la società in tutte le sue sfaccettature, ne segue le evoluzioni e riflette sulle domande a cui da sempre l’uomo cerca una risposta. Attività collaterali e informazioni: https://gallerieditalia.com/it/



Al Museo Diocesano è aperta la mostra di Roberto Floreani “Soglie: Tempo del prima – Tempo del poi” un’esposizione d’arte astratta che indaga la “soglia” dal punti di vista artistico e spirituale (da lunedì a venerdì dalle 14 alle 18, sabato e domenica dalle 10.30 alle 13 e dalle 14 alle 18). Informazioni: http://www2.museodiocesanovicenza.it/it/



Sono previste attività per adulti e bambini al Museo del Gioiello: sabato 26 aprile si terrà il Workshop Creativo “Dall’idea al gioiello: crea il tuo pendente con un cammeo”, dalle 10.30 alle 13; domenica 27 aprile è in programma l’attività per famiglie “Disegni preziosi” dalle 10.30 alle 12. Informazioni: www.museodelgioiello.it.Per accedere ai musei sono disponibili tre tipologie di card cumulative.La Vicenza Gold Card consente di visitare tutti e 11 i siti del circuito museale, con validità di 12 giorni dalla data dell’acquisto (un solo passaggio per singola sede) al costo di 22 euro, ridotto a 17, Vicenza Gold Card Family 26 euro.La Vicenza Silver Card permette di visitare quattro siti a scelta tra gli 11 del circuito al prezzo di 16 euro, ridotto 14 euro; validità 8 giorni.



Infine la Vicenza Platinum Card con la quale i cittadini residenti e nati a Vicenza e provincia potranno visitare illimitatamente per un anno i Musei Civici al costo di 20 euro.Card e biglietti singoli si possono acquistare all’Ufficio Iat – Informazione accoglienza turistica, in piazza Matteotti 12, 0444 320854, iat@comune.vicenza.it, aperto tutti i giorni dalle 9 alle 17.30 (chiuso 25 dicembre e 1 gennaio) e all’Infopoint turistico in Basilica Palladiana dal martedì alla domenica dalle 10 alle 18. Anche nelle sedi dei musei partner si acquistano la Vicenza Gold Card e la Vicenza Silver Card.La Vicenza Platinum Card è in vendita solo all’Ufficio Iat di piazza Matteotti.Vicenza Gold Card, Vicenza Silver Card e i biglietti per i musei sono in vendita anche online su Ticketlandia https://www.ticketlandia.com/m/civici-vicenza%20 evitando così di rimanere in coda agli sportelli nei giorni di maggior afflusso corrispondenti alle festività.



Non solo centro storico! Negli spazi della Centrale del Latte, nel quartiere di San Bortolo, si può visitare “Scultura centrale”, la mostra che vede esposte le migliori opere di undici artisti italiani che impiegano una vasta gamma di materiali e tecniche di lavorazione, dalla terracotta alla ceramica, dalle pietre dure ai metalli. Tutte le opere saranno in relazione con l’architettura che li ospita, con un effetto davvero suggestivo. Fino al 22 giugno dal giovedì al sabato dalle 15 alle 20 e domenica dalle 10 alle 20. Aperta durante tutte le festività. Ingresso libero. www.act-art.itNell’agenda eventi Viva https://eventi.comune.vicenza.it/ sono disponibili tutte le informazioni sugli eventi ospitati nelle sede i museali.Nel sito https://www.teatroolimpico.vicenza.it/it/ si possono consultare gli eventi che si svolgono al Teatro Olimpico.