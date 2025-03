Nasce la nuova rete dei Musei Paleontologici “Orizzonti Fossili”

È nata la nuova rete dei Musei Paleontologici “Orizzonti Fossili”, grazie ad una convenzione fra il Museo Paleontologico Pierluigi Malinverni di Villa Godi Malinverni a Lugo di Vicenza, il Museo del Priaboniano di Monte di Malo, il Museo Francescano Padre Aurelio Menin di Chiampo e il Museo dei Fossili di Bolca (VR).

Partita da una collaborazione fra Villa Godi Malinverni, l’Università IUAV di Venezia e il Museo del Priaboniano di Monte di Malo per studiare gli effetti del cambiamento climatico sul parco e sui giardini storici della prima villa del Palladio, nell’ambito del progetto “I giardini del Palladio”, finanziato con i fondi del PNRR, la nuova rete dei Musei Paleontologici include oggi anche i musei di Chiampo e Bolca per rafforzare la valorizzazione delle rispettive collezioni e divulgare il ruolo della paleontologia nella comprensione delle conseguenze dei cambiamenti climatici.

La paleontologia, infatti, è la scienza che studia i reperti paleontologici delle ere geologiche precedenti, ma, alla luce dei cambiamenti climatici in atto, si pone anche come fondamentale strumento di studio e archiviazione delle conseguenze dei cambiamenti climatici passati e futuri del nostro pianeta. I fossili, di fatto, altro non sono che i testimoni silenziosi delle conseguenze dei cambiamenti climatici che hanno modificato o cancellato interi eco-sistemi nel corso della storia del nostro pianeta e possono aiutarci a comprendere meglio somiglianze e differenze con i cambiamenti attuali.

Con questa premessa, la nuova rete museale si propone di promuovere eventi di divulgazione, attività scolastiche e didattiche grazie ad una collaborazione diffusa fra questi istituti che permetterà la condivisione di questi eventi e la gestione di sconti speciali all’interno dei quattro musei. Ad esempio, andando a visitare uno di questi musei sarà possibile entrare con il 10% di sconto in un altro museo della rete conservando il biglietto d’ingresso per un anno.

Sono previste, infine, attività didattiche e di approfondimento della paleontologia e dei suoi legami con la contemporaneità anche attraverso le università che già collaborano con questi istituti museali, con un calendario di eventi condiviso che partirà già dalla prossima primavera.

I social della rete “Orizzonti Fossili” sono già attivi con pagine Facebook e Instagram dedicate.