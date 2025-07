Morto per malore operaio impegnato in cantiere Tav

Un operaio è morto per un malore mentre stava lavorando ieri pomeriggio nel cantiere della Tav sulla linea Verona-Vicenza. L’uomo, che stava eseguendo alcune manutenzioni, si è accasciato improvvisamente davanti ai colleghi di lavoro, ed è deceduto. Non c’è stato il tempo neanche per tentare manovre di rianimazione. Ora dovranno essere accertate le cause della morte, e solo allora sarà possibile escludere, eventualmente, che il grande caldo della giornata possa aver avuto un ruolo nell’improvviso malore. La tragedia è avvenuta nel cantiere tra San Bonifacio e Belfiore, in provincia di Verona. La vittima, un cittadino romeno 50enne, era alloggiato nel campo base del Consorzio IricavDue-Webuild a San Martino Buon Albergo (Verona), che ospita i lavoratori impegnati nei cantiere veronese della Tav.