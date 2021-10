Montecchio: tenta la fuga in bicicletta, arrestato spacciatore

Ieri, venerdì 1 ottobre, intorno alle 13, in via Sant’Antonio a Montecchio, i carabinieri della Tenenza di Montecchio Maggiore, durante un servizio svolto per prevenire lo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio O.A., nigeriano classe 1993.

Il giovane era stato visto assieme ad un’altra persona con atteggiamento sospetto e, alla vista dei militari, si era dato alla fuga a bordo della propria bicicletta. Fermato dai carabinieri, durante la fuga si era disfatto di tre involucri di eroina contenenti quasi 3 grammi di eroina, oltre che 405 euro.

Denaro e stupefacenti sono stati recuperati e sequestrati. L’uomo verrà sottoposto a processo per direttissima.