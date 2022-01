Montecchio: locale chiuso cinque giorni, non rispettava le norme sul green pass

Un bar di Montecchio, il New Ceccato in via Da Vinci, gestito da una 44enne cittadina cinese, è stato chiuso per cinque giorni per mancato rispetto delle norme Covid, seguendo un provvedimento emesso dal sindaco Gianfranco Trapula. Lo riporta il Giornale di Vicenza.

Il locale era già stato colpito con una multa da 400 euro per mancato rispetto dell’obbligo di super green pass, sanzione comminata sia alla titolare che al cliente privo di certificazione. Al secondo controllo, un altro cliente è risultato sprovvisto di super green pass e la multa è raddoppiata. A questo si è aggiunto l’obbligo di chiusura del locale.