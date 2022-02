Montebello – L’ex Macello diventerà archivio comunale: al via i lavori

Al via i lavori di ristrutturazione dell’ex macello in via Pesa, destinato ad ospitare l’archivio comunale. Il sindaco Dino Magnabosco e l’assessore ai lavori pubblici Francesco Gentilin hanno eseguito un sopralluogo assieme alla ditta incaricata. La fine degli interventi è prevista per il mese di aprile, dopodiché si procederà al trasferimento dell’archivio dall’attuale sede in Piazzale Cenzi, dichiarata inagibile da alcuni anni per via di criticità di carattere statico.

“Abbiamo individuato l’ex macello come la struttura più idonea ad ospitare l’archivio – afferma il sindaco -. L’importo totale dei lavori è di 130.000 euro, di cui 97.000 finanziati dalla Regione del Veneto, che ringraziamo”.

“Fino a poco tempo fa – spiega l’assessore Gentilin – l’ex macello era la sede della nostra associazione di Protezione Civile C.B. Montebello, che abbiamo trasferito ai magazzini comunali. Anche lì è previsto un intervento di riqualificazione, per un importo di 270.000 euro: rifaremo la copertura e divideremo i magazzini in due parti: una parte per l’operaio e i mezzi comunali e una per la sede dell’associazione, che avrà dunque immediato accesso alle dotazioni tecniche del Comune in caso di emergenza”.

I lavori in fase di attuazione all’ex macello sono il rifacimento del massetto e della pavimentazione interna, la creazione di un bagno adatto anche ai diversamente abili, la realizzazione di un piccolo ufficio per la consultazione dei documenti di archivio, il risanamento degli infissi e delle murature esterne, il rifacimento dell’impianto elettrico e l’installazione di un impianto antincendio.