MONDO – Rishi Sunak diventa primo ministro inglese e capo dei conservatori

Il miliardario inglese di origine indiana Rishi Sunak è stato nominato dai conservatori britannici nuovo Primo Ministro del Regno Unito dopo la tragicomica partenza di Liz Truss da Downing Street giovedì scorso (governo più breve della storia britannica).

Secondo la BBC non dovrebbe essere ufficialmente nominato capo del governo prima di martedì . Candidato sfortunato questa estate contro l’ex primo ministro britannico, dimessosi dopo soli 44 giorni al potere, il 42enne ex ministro delle finanze britannico ha beneficiato della rinuncia dell’ex capo del governo britannico, Boris Johnson. Anche l’altro suo avversario, Penny Mordaunt, ha gettato la spugna lunedì pomeriggio. Sunak ha escluso elezioni anticipate. Avrà l’arduo compito di far ripartire l’economia inglese, stretta fra crisi energetica e i nefasti effetti della Brexit

Dal 13 febbraio 2020 al 5 luglio 2022 ha ricoperto la carica Cancelliere dello Scacchiere nel secondo governo Johnson. È stato eletto alla Camera dei comuni nel 2015 nel collegio di Richmond (Yorks)

È nato a Southampton, Hampshire, da genitori entrambi indù emigrati dall’Africa orientale. Il padre, Yashvir, è nato in Kenya, la madre, Usha, è nata in Tanzania. I suoi nonni erano nati nel Punjab, in India, ed emigrarono dall’Africa orientale con i loro figli nel Regno Unito negli anni ’60. Yashvir era medico generico e Usha farmacista.

Sunak è il maggiore di tre fratelli: Sanjay è psicologo e Raakhi, la sorella, lavora come responsabile per l’impegno e la strategia delle Nazioni Unite contro il COVID-19 presso l’Ufficio per gli esteri, il Commonwealth e lo sviluppo.

Ha studiato al Winchester College e durante le vacanze estive serviva ai tavoli in una curry house a Southampton. Successivamente ha studiato filosofia ed economia al Lincoln College, Oxford, laureandosi nel 2001 e in seguito ha conseguito un MBA presso la Stanford University come studente Fulbright

Dopo la laurea, ha lavorato prima per Goldman Sachs e poi come partner presso la società di gestione di hedge fund The Children’s Investment Fund Management diventandone partner nel settembre 2006. Ha lasciato a novembre 2009 per unirsi ad ex colleghi della nuova società di hedge fund Theleme Partners, lanciata nell’ottobre 2010 con un capitale iniziale di 700 milioni di dollari. Sunak era anche direttore della società di investimenti Catamaran Ventures, di proprietà di suo suocero, l’uomo d’affari indiano NR Narayana Murthy.